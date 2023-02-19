Началась вторая длительная магнитная буря февраля: когда закончится и как уберечь организм
Вторая затяжная магнитная буря февраля уже началась. По прогнозам ученых, она продлится почти неделю. Интенсивность этой волны будет колебаться, поэтому людям с ослабленным организмом следует быть готовыми к неожиданным симптомам.
Первое повышение мощности началось в субботу, 18 февраля, и держалось на уровне 3 балла. Однако уже с 19 февраля интенсивность бури выросла до 4 баллов, отмечает Meteoagent. В течение 20 и 21 числа интенсивность будет держаться на уровне 4 баллов, и только 22 февраля ожидается спад до 3 баллов. На таком же уровне он продержится в четверг, 23 февраля. Полный спад геомагнитной мощности до 2 баллов произойдет всего 24 числа и останется на таком уровне до конца месяца.
Геомагнитные колебания могут повлиять на метеочувствительных людей и имеющих хронические заболевания. Симптомы метеозависимости могут быть сугубо индивидуальными. Они зависят от наличия у человека хронических заболеваний, его возраста, образа жизни, эмоционального состояния и других факторов. Чаще всего жалуются на:
- слабость, быструю утомляемость;
- утрату аппетита;
- боли в мышцах и суставах, а также местах, где были переломы;
- головокружение;
- головные боли, мигрень;
- повышение и понижение артериального давления;
- шум в ушах;
- учащенное сердцебиение;
- одышку;
- перепады настроения, тревожность, злость, депрессию.
Как уберечь организм
Чтобы подготовить свой организм и избежать негативных для здоровья последствий, необходимо соблюдать простые правила. Помните, что нужно достаточно отдыхать, но при этом не валяться в постели весь день. Делайте достаточную физическую нагрузку, гуляйте по свежему воздуху, а в свободное время можете несколько минут полежать на диване и выпить травяной чай. Добавьте в рацион больше свежих овощей и зелени и помните, что следует пить достаточное количество воды без газа и подсластителей. Старайтесь избегать стрессов и ежедневно ложиться спать в одно время. Обычно специалисты советуют ложиться до 23:00 и спать не менее 7 часов.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
Напомним, ученым удалось выяснить, когда взорвется Солнце и унесет с собой все живое. По их выводам, человечество исчезнет от действия солнца скорее, чем эта звезда умрет.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !