Начнется интенсивная магнитная буря: ученые дали прогноз на третью неделю февраля

Третья неделя февраля обещает быть относительно спокойной в начале, однако уже в конце ожидается интенсивная магнитная буря. Ученые опубликовали прогноз по точным датам и показателям на этот период.

В понедельник, 13 февраля, ожидается буря с показателем в 3 балла, сообщает Meteoagent. Во вторник, 14 февраля, интенсивность опустится до 2 баллов. На таком же уровне он продержится еще 15, 16 и 17 февраля, но уже 18 февраля мощность бури начнет расти. В воскресенье, 19 февраля, ожидается интенсивная буря с показателем в 4 балла. Она будет продолжительной и перейдет на четвертую неделю февраля.

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Чаще дискомфорт или боли во время погодных изменений испытывают люди, имеющие какие-либо врожденные или приобретенные заболевания. Как правило, это проблемы с кровеносной системой, сосудами, сердцем, в том числе из-за стресса и малоподвижного образа жизни.

Также метеозависимыми могут быть:

больные респираторными заболеваниями и астматикой;

люди с атеросклерозом;

люди с болями в суставах или переломами костей;

люди с расстройствами нервной системы.

Организм таких людей ослаблен, а значит, тратит больше энергии на адаптацию к переменам. В результате возникают отрицательные физические, психические или другие ощущения.

Не нужно просто сидеть и ждать, пока колебания окажут на вас влияние. Чтобы уберечь и подготовить свой организм, следует придерживаться всего нескольких советов. Они будут полезны не только в период приближения и разжигания геомагнитной волны, но и в повседневной жизни.

Старайтесь снизить уровень стресса. Меньше реагируйте на раздражители, сконцентрируйтесь на положительных мыслях и событиях.

Следует уделить время своему физическому состоянию. Делайте легкую утреннюю зарядку в постели, а в течение дня не забывайте периодически гулять и делать легкую растяжку для мышц. Больше дышите свежим воздухом.

Помните о поддержании водного баланса. Поставьте бутылку с водой рядом и пейте в течение дня, когда ваш организм почувствует жажду. В зимнее время можете использовать термокружку, чтобы вода дольше сохранялась теплой и ее было комфортно пить.

Добавьте в рацион больше полезных овощей и зелени. Особенно в холодный период следует поддерживать свой организм в тонусе.

Старайтесь не употреблять много кофе и попробуйте меньше курить сигарет.

Ложитесь спать вовремя, и спите не менее 7 часов, чтобы организм мог восстановить силы на следующий день.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, ученым удалось выяснить, когда взорвется Солнце и унесет с собой все живое. По их выводам, человечество исчезнет от действия солнца скорее, чем эта звезда умрет.

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