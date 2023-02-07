Над Бахмутом украинские бойцы приземлили вражеский штурмовик и беспилотник оккупантов (видео)

Украинские защитники над Бахмутом сбили российский штурмовик, предварительно Су-25. Он прикрывал российскую пехоту, двигавшуюся на линию обороны.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, один из бойцов заметил вражеский самолет и с ПЗРК начал варить по нему. Один из выстрелов оказался роковым для русского штурмовика. "Вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, наступавшую на линию обороны защитников.

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Пограничник открыл огонь из ПЗРК и сбил российский боевой самолет, предварительно Су-25. Самолет от попадания ракеты загорелся и упал, судьба пилота пока неизвестна", – рассказали в ГНСУ.

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Также сообщается, что в одном из районов обороны в Донецкой области пограничники заметили вражеского беспилотника и обезвредили "птичку".

"Наши защитники остановили воздушного разведчика, расстреляв цель из стрелкового оружия. Дрон оккупантов теперь "хороший", – пошутили в ГНСУ.

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Несколько дней назад украинские защитники тоже приземлили СУ-25 у Бахмута, тогда они использовали ПЗРК Игла-1.

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