Вблизи Бахмута бойцы из подразделения Нацгвардии 'Иглой' приземлили вражеский самолет Су-25 за 11 млн долларов

Украинские защитники с помощью ПЗРК Игла-1 сбили российский штурмовик Су-25, который стоит около 11 миллионов долларов. Это произошло у Бахмута.

Как сообщает Национальная гвардия Украины в Фейсбуке, "авиация противника активно использует бронированный дозвуковой штурмовик при уничтожении наземных целей и наносит удары по украинским позициям и населенным пунктам".

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Отмечается, что утром 2 февраля в юго-восточной окраине Бахмута бойцы Нацгвардии заметили два вражеских самолета Су-25, которые находились в трех километрах от них. Стрелец-зенитчик из НГУ, который имел ПЗРК "Игла-1", взял на прицел один из вражеских самолетов и "приземлил его".

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"В результате боевой работы один Су-25 был поражен", – прокомментировал событие командир зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 бригады оперативного назначения на псевдо "Партизан".

По его словам, в результате боевой работы огневой группы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 бригады оперативного назначения на Бахмутском направлении оккупанты частично теряют боеспособность и воздушное преимущество. "Только за прошедшую неделю расчетом был уничтожен вертолет Ми-24 и самолет Су-25", – добавили в НГУ.

"Понеся многочисленные потери, враг не прекращает наступательных действий на Бахмутском направлении. Однако Силы обороны Украины отражают напрасные атаки оккупантов", — добавляется в сообщении.

По данным Генштаба, по состоянию на 3 февраля 2023 года россия потеряла на войне уже 294 самолета и 284 вертолета.

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Справка

Су-25 – разработанный в СССР штурмовик. Активно используется как в Украине, так и РФ. Имеет бронированную кабину, которая защищает от обломков и шаров калибра до 12,7 мм, а по некоторым наиболее угрожающим направлениям до 30 мм снарядов.

Все жизненно важные системы продублированы, а также размещены таким образом, чтобы усложнить их поражение противнику. Двигатели разнесены по обе стороны фюзеляжа для исключения их выведения из строя одной ракетой от ПЗРК.

Также самолет оснащен системой отстрелов тепловых ловушек для противодействия ракетам с тепловой головкой самонаведения. Вооружение Су-25 состоит из неуправляемых реактивных снарядов и бомб, существует возможность использования управляемых ракет "воздух-земля" Х-25МЛ и Х-29Л с полуактивной лазерной наводкой.

Су-25 также может использовать ракеты "воздух-воздух" ближнего действия Р-60. Пушечное вооружение – 30-мм быстрострельная пушка с боезапасом 250 снарядов, есть возможность подвески дополнительных контейнеров с пушечным вооружением.

Стоимость штурмовика составляет примерно 11 млн. долларов.

Ранее в сети поделились кадрами из кабины "Су-25" во время полета.

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