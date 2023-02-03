Поблизу Бахмута бійці з підрозділу Нацгвардії 'Іглою' приземлили ворожий літак Су-25 за 11 млн доларів

Українські захисники за допомогою ПЗРК Ігла-1 збили російський штурмовик Су-25, який коштує приблизно 11 мільйонів доларів. Це сталося біля Бахмута.

Як повідомляє Національна гвардія України у Фейсбуці, "авіація противника активно використовує броньований дозвуковий штурмовик при знищенні наземних цілей та завдає ударів по українських позиціях і населених пунктах".

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Зазначається, що зранку 2 лютого у південно-східній околиці Бахмута бійці Нацгвардії помітили два ворожі літаки Су-25, що знаходилися за три кілометри від них. Стрілець-зенітник з НГУ, що мав ПЗРК "Ігла-1" взяв на приціл один з ворожих літаків та "приземлив його.

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"Унаслідок бойової роботи один Су-25 було уражено", – прокоментував подію командир зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 бригади оперативного призначення на псевдо "Партизан".

За його словами, у результаті бойової роботи вогневої групи зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 бригади оперативного призначення на Бахмутському напрямку окупанти частково втрачають боєздатність та повітряну перевагу. "Тільки за минулий тиждень розрахунком було знищено гелікоптер Мі-24 та літак Су-25", – додали в НГУ.

"Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському напрямку. Проте Сили оборони України відбивають марні атаки окупантів", – додається у повідомленні.

За даними Генштабу, станом на 3 лютого 2023 року росія втратила на війні вже 294 літаки та 284 гелікоптери.

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Довідка

Су-25 – розроблений у СРСР штурмовик. Активно використовується як в Україні, так і РФ.Має броньовану кабіну, яка захищає від уламків та куль калібру до 12,7 мм, а за деякими, найбільш загрозливими напрямками, до 30 мм снарядів.

Всі життєво важливі системи продубльовані, а також розміщені таким чином, щоб ускладнити їх поразку противнику. Двигуни рознесені з обох боків фюзеляжу для виключення їх виведення з ладу однією ракетою від ПЗРК.

Також літак оснащений системою відстрілів теплових пасток для протидії ракетам із тепловою головкою самонаведення.Озброєння Су-25 складається з некерованих реактивних снарядів та бомб, існує можливість використання керованих ракет "повітря-земля" Х-25МЛ та Х-29Л з напівактивним лазерним наведенням.

Су-25 також може використовувати ракети "повітря-повітря" ближньої дії Р-60. Гарматне озброєння – 30-мм швидкострільна гармата з боєзапасом 250 снарядів, є можливість підвіски додаткових контейнерів з гарматним озброєнням.

Вартість штурмовика становить приблизно 11 млн доларів.

Раніше у мережі поділилися кадрами з кабіни "Су-25" під час польоту.

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