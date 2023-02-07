Над Бахмутом українські бійці приземлили ворожий штурмовик та безпілотник окупантів (відео)

Українські захисники над Бахмутом збили російський штурмовик, попередньо Су-25. Він прикривав російську піхоту, що рухалася на лінію оборони.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, один з бійців помітив ворожого літака та з ПЗРК почав гатити по ньому. Один з пострілів виявився фатальним для російського штурмовика. "Ворожий штурмовик прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників.

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Прикордонник відкрив вогонь з ПЗРК та збив російський бойовий літак, попередньо Су-25. Літак від влучання ракети загорівся й впав, доля пілота наразі невідома", – розповіли у ДПСУ.

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Також повідомляється, що в одному із районів оборони на Донеччині прикордонники помітили ворожого безпілотника та знешкодили "пташку".

"Наші оборонці зупинили повітряного розвідника, розстрілявши ціль зі стрілецької зброї. Дрон окупантів тепер "хороший", – пожартували у ДПСУ.

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Кілька днів тому українські захисники теж приземлили СУ-25 біля Бахмута, тоді вони використали ПЗРК Ігла-1.

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