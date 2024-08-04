Над Луганском поднялись клубы дыма: в городе раздался ряд взрывов (фото, видео)

В воскресенье, 4 августа, в оккупированном Луганске произошла серия мощных взрывов. Над городом в нескольких местах виднеются клубы дыма.

Местные жители в соцсетях пишут, что город "принимал" ракетные обстрелы. Они публикуют фото и видео с мест "прилетов".

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"Луганск подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Оперативные службы выехали на место. Информация уточняется", — об этом сообщили в так называемом "правительстве лнр".

Взрывы в Луганске 4 августа. Источник: Скриншот с видео

Взрывы в Луганске 4 августа. Источник: Скриншот с видео

Взрывы в Луганске 4 августа. Источник: Скриншот с видео

Взрывы в Луганске 4 августа. Источник: t.me/luganskallnews

Взрывы в Луганске 4 августа. Источник: t.me/luganskallnews

Взрывы в Луганске 4 августа. Источник: t.me/luganskallnews

Взрывы в Луганске 4 августа. Источник: t.me/luganskallnews

Из соцсетей известно, что под обстрел попали места дислокаций вооруженных силрф. В частности, был удар по высшему военному авиационному училищу штурманов и по луганскому Машиностроительному заводу.

Сообщается также, что "прилеты" произошли и в оккупированной Макеевке Донецкой области.

Напомним, в воскресенье, 4 августа, в населенном пункте Мирное Кальмиусского района Мариуполя загорелась военная база оккупантов.

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