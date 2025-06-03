Надбавок больше не будет: кто из пенсионеров остался без дополнительных выплат

В некоторых областях временно приостановили выплату дополнительных надбавок пенсионерам. Кто остался без доплат и что стало основанием для такого шага – узнавайте далее.

По словам пенсионного эксперта издания "На пенсии" Сергея Коробкина, согласно действующему законодательству, пенсии для жителей горных территорий должны быть на 20% выше выплат для людей, проживающих на равнинной местности. Однако в 2025 году возникли сложности с реализацией этих выплат, о чем сообщает UAportal.

Специалист объясняет, что отныне выплата горной надбавки должна осуществляться не по нормам действующего законодательства, а согласно процедуре, которую должно определить правительство. Однако, по его словам, Кабинет Министров еще не разработал и не утвердил соответствующий механизм, что повлекло юридический пробел.

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В конце 2024 года парламент принял государственный бюджет на 2025 год, который, учитывая военное положение и сложную экономическую ситуацию, предусматривает временное ограничение действия некоторых законов. Это, в частности, касается норм по социальным выплатам и льготам.

Поэтому на данный момент подать заявление на получение этой надбавки невозможно, поскольку предыдущий порядок назначения утратил силу, а новый механизм до сих пор не введен. В то же время те пенсионеры, которые получали надбавку ранее, продолжают ее получать в обычном порядке.

Подробности о горной надбавке

Жители горных регионов часто сталкиваются с плохо развитой инфраструктурой, нехваткой рабочих мест и затрудненным транспортным сообщением. В связи с этим государство ввело для них ряд льгот, в частности повышенные пенсионные выплаты.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинских пенсионеров получит прибавки в 2025 году и сколько выплатят.

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