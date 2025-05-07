'Нафтогаз' призывает клиентов обновить личные данные: почему это важно

Из-за устаревшей информации в базе данных у потребителей "Нафтогаза" могут возникнуть трудности с оформлением документов в дальнейшем. Обновление сведений занимает всего несколько минут, но имеет важное значение.

Если данные в профиле клиента являются обновленными, система работает стабильно и корректно. Об этом информирует "24 Канал" со ссылкой на "Нафтогаз".

Зачем обновлять личные данные:

Чтобы избежать проблем с документацией в будущем;

Для беспрепятственного использования онлайн-сервисов и удобной передачи показаний газа;

Чтобы получать важные сообщения, связанные с лицевым счетом.

Обновление информации необходимо тем украинцам, которые:

Сменили фамилию;

Имеет новый номер телефона или e-mail;

Обновили паспорт или изменили паспортные данные;

Выявили неточности в своей информации в системе "Нефтегаз".

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Как обновить информацию

Чтобы обновить свои данные гражданин должен пройти процедуру идентификации. Для этого следует зайти на сайт, выбрать раздел "Обновление данных" и указать номер лицевого счета вместе с первыми тремя буквами фамилии владельца счета.

Далее следует нажать кнопку "Продолжить" и пройти проверку, введя:

номер мобильного телефона;

код из SMS или три последние цифры номера телефона, с которого был вызов.

После этого необходимо подать заявку на обновление данных, воспользовавшись одним из доступных способов:

через портал "Действие";

через систему IDGOVUA;

путем заполнения полей в разделах "Личные данные", "Информация о газоснабжении" и "Место расположения объекта газоснабжения".

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинцев освобожден от оплаты за доставку газа в 2025 году.

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