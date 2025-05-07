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"Нафтогаз" призывает клиентов обновить личные данные: почему это важно

Анастасия Крыщук

'Нафтогаз' призывает клиентов обновить личные данные: почему это важно
''Нафтогаз'' призывает клиентов обновить личные данные: почему это важно. Источник: pixabay

Из-за устаревшей информации в базе данных у потребителей "Нафтогаза" могут возникнуть трудности с оформлением документов в дальнейшем. Обновление сведений занимает всего несколько минут, но имеет важное значение.

Если данные в профиле клиента являются обновленными, система работает стабильно и корректно. Об этом информирует "24 Канал" со ссылкой на "Нафтогаз".

Зачем обновлять личные данные:

  • Чтобы избежать проблем с документацией в будущем;
  • Для беспрепятственного использования онлайн-сервисов и удобной передачи показаний газа;
  • Чтобы получать важные сообщения, связанные с лицевым счетом.

Обновление информации необходимо тем украинцам, которые:

  • Сменили фамилию;
  • Имеет новый номер телефона или e-mail;
  • Обновили паспорт или изменили паспортные данные;
  • Выявили неточности в своей информации в системе "Нефтегаз".

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Как обновить информацию

Чтобы обновить свои данные гражданин должен пройти процедуру идентификации. Для этого следует зайти на сайт, выбрать раздел "Обновление данных" и указать номер лицевого счета вместе с первыми тремя буквами фамилии владельца счета.

Далее следует нажать кнопку "Продолжить" и пройти проверку, введя:

  • номер мобильного телефона;
  • код из SMS или три последние цифры номера телефона, с которого был вызов.

После этого необходимо подать заявку на обновление данных, воспользовавшись одним из доступных способов:

  • через портал "Действие";
  • через систему IDGOVUA;
  • путем заполнения полей в разделах "Личные данные", "Информация о газоснабжении" и "Место расположения объекта газоснабжения".

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