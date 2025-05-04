Як пенсіонерам в Україні не платити за транспортування газу

В Україні споживачі газу зобов’язані оплачувати ще й послугу з його доставки, що створює додаткове фінансове навантаження для людей похилого віку. Проте жодних спеціальних тарифів або знижок для пенсіонерів наразі не передбачено.

Навіть якщо газом не користуються, споживачі зобов’язані сплачувати за його транспортування, якщо залишаються підключеними до мережі. Про це повідомляє "24 Канал" з посиланням на НКРЕКП.

Під час розрахунку цього платежу використовуються мінімальні нормативи, тому пільгових тарифів для пенсіонерів не передбачено. Для того, щоб не платити за транспортування газу, літнім людям потрібно повністю відключитися від газопостачання.

Нагадаємо, газ для домогосподарств в Україні постачає "Нафтогаз" за ціною 7,96 грн за кубічний метр. Такий тариф залишиться чинним до 30 квітня 2026 року – його зафіксували в межах дії мораторію на підвищення цін на газ. У той же час експерти наголошують на важливості своєчасної оплати рахунків.

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Як повністю відключитися від газової мережі

Щоб припинити постачання газу, необхідно розірвати угоду з компанією, яка обслуговує ваш будинок.

Для цього слід:

отримати відповідний акт про припинення газопостачання;

подати до оператора газорозподільчої системи офіційне звернення щодо розірвання договору.

Після виконання цих кроків спеціалісти здійснять відключення, перекривши запірні пристрої або встановивши пломбу чи інвентарну заглушку. У разі відмови компанії розірвати угоду, споживач має право звернутися зі скаргою до НКРЕКП.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з українців звільнений від оплати за доставку газу у 2025 році.

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