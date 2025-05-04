Как пенсионерам в Украине не платить за транспортировку газа

В Украине потребители газа обязаны оплачивать еще и услугу по его доставке, что создает дополнительную финансовую нагрузку для пожилых людей. Однако никаких специальных тарифов или скидок для пенсионеров пока не предусмотрено.

Даже если газом не пользуются, потребители обязаны платить за его транспортировку, если остаются подключенными к сети. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на НКРЭКУ.

При расчете этого платежа используются минимальные нормативы, поэтому льготных тарифов для пенсионеров не предусмотрено. Для того чтобы не платить за транспортировку газа, пожилым людям нужно полностью отключиться от газоснабжения.

Напомним, газ для домохозяйств в Украине поставляет "Нафтогаз" по цене 7,96 грн за кубический метр. Такой тариф останется в силе до 30 апреля 2026 года – его зафиксировали в рамках действия моратория на повышение цен на газ. В то же время эксперты отмечают важность своевременной оплаты счетов.

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Как полностью отключиться от газовой сети

Чтобы прекратить поставки газа, необходимо расторгнуть сделку с компанией, обслуживающей ваш дом.

Для этого следует:

получить соответствующий акт о прекращении газоснабжения;

подать к оператору газораспределительной системы официальное обращение о расторжении договора.

После выполнения этих шагов специалисты произведут отключение, перекрыв запорные устройства или установив пломбу или инвентарную заглушку. В случае отказа компании расторгнуть сделку, потребитель вправе обратиться с жалобой в НКРЭКУ.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинцев освобожден от оплаты за доставку газа в 2025 году.

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