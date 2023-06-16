Наиболее эффективные способы избежать укусов клещей летом: советы экспертов
Клещи обычно обитают в травянистых и лесных областях и питаются кровью животных и людей. Клещи особенно активны летом, когда температура повышается и люди проводят больше времени на открытом воздухе.
Одна из наиболее распространенных проблем, связанных с клещами – это их способность передавать инфекционные болезни. Некоторые виды клещей могут быть носителями боррелиоза (болезни Лайма), клещевого энцефалита, анаплазмоза.
Кроме передачи болезней, клещи также могут вызвать раздражение и кожный зуд в месте их укуса. У некоторых людей могут развиваться аллергические реакции на укусы клещей.
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Для предотвращения укусов клещей и передачи болезней, рекомендуется:
- Носить защитную одежду, которая покрывает кожу, особенно при нахождении в лесах или травянистых местностях.
- Использовать репелленты против клещей на коже и одежде.
- Тщательно осматривать тело после нахождения на открытом воздухе и удалять клещей, если они присосались к коже.
- Когда отдыхаете на природе, держитесь подальше от зарослей и высокой травы, где клещи обычно находятся.
Если вы заметили признаки инфекции после укуса клеща, такие как высокая температура, сыпь или другие необычные симптомы, важно обратиться к врачу для получения медицинской помощи.
Что делать, если укусил клещ:
- Обратитесь в травмпункт – там вытащат клеща и скажут, что делать.
- Если нет возможности посетить врача, можно вытащить клеща и самому – специальным устройством. Его можно приобрести в аптеках. Прижмите устройство к коже, захватите клеща в щель, осторожно раскачайте из стороны в сторону и выверните в удобную сторону без рывка.
- Важно удалить клеща вместе с хоботком. Если он оторвался, то можно удалить остатки стерильной иглой как занозу, но он может получиться и сам.
- После удаления клеща ранку нужно обработать антисептиком, а руки вымыть с мылом и тоже обработать.
- Не следует самостоятельно сдавать анализы или принимать антибиотики.
После укуса следует наблюдать за местом, где клещ присасывался. Если появится эритема, следует немедленно обратиться к врачу.
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