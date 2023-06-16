Найбільш ефективні способи уникнути укусів кліщів влітку: поради експертів

Кліщі зазвичай живуть у трав'янистих та лісових областях і харчуються кров'ю тварин та людей. Кліщі особливо активні влітку, коли температура підвищується і люди проводять більше часу на відкритому повітрі.

Одна з найбільш поширених проблем, пов'язаних з кліщами, – це їх здатність передавати інфекційні хвороби. Деякі види кліщів можуть бути носіями бореліозу (хвороби Лайма), кліщового енцефаліту, анаплазмозу.

Крім передачі хвороб, кліщі також можуть спричинити подразнення та свербіж шкіри в місці їх укусу. У деяких людей можуть розвиватися алергічні реакції на укуси кліщів.

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Для запобігання укусам кліщів і передачі хвороб, рекомендується:

Носити захисний одяг, який покриває шкіру, особливо при перебуванні в лісах або трав'янистих місцевостях. Використовувати репеленти проти кліщів на шкірі та одязі. Ретельно оглядати тіло після перебування на відкритому повітрі й видаляти кліщів, якщо вони присмокталися до шкіри. Коли відпочиваєте на природі, тримайтеся якомога далі від заростей та високої трави, де кліщі зазвичай знаходяться.

Якщо ви помітили ознаки інфекції після укусу кліща, такі як висока температура, висип або інші незвичайні симптоми, важливо звернутися до лікаря для отримання медичної допомоги.

Що робити, якщо вкусив кліщ:

Зверніться у травмпункт – там витягнуть кліща та скажуть, що робити.

Якщо немає змоги відвідати лікаря, можна витягти кліща й самому – спеціальним пристроєм. Його можна придбати в аптеках ("кліщосмик"). Притисніть пристрій до шкіри, захопіть кліща у щілину, обережно розхитайте з боку в бік і викрутіть у зручний бік без ривка.

Важливо видалити кліща разом із хоботком. Якщо він відірвався, то можна видалити залишки стерильною голкою як занозу, але він може вийти й сам.

Після видалення кліща ранку потрібно обробити антисептиком, а руки вимити з милом і теж обробити.

Не потрібно самостійно здавати аналізи чи приймати антибіотики.

Після укусу треба спостерігати за місцем, де кліщ присмоктувався. Якщо з'явиться еритема, необхідно негайно звернутися до лікаря.

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