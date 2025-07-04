Налог на жилую площадь: что это такое и кому придется платить

В 2025 году в Украине некоторые владельцы квартир и домов должны будут уплатить налог на недвижимость. Речь идет о жилье, площадь которого превышает установленные государством границы. В частности, налог будет начисляться на квадратные метры, которые выходят за пределы 60 квадратов для квартир, 120 – для домов или 180 – в случае, если в собственности есть разные типы жилья или доли в них.

В Государственной налоговой службе напомнили о деталях уплаты налога за жилую недвижимость в 2025 году. Уведомление о необходимости уплаты налога украинцы получат до 1 июля 2025 года. Его пришлют через электронный кабинет налогоплательщика или заказным письмом. После этого на уплату дается 60 дней, то есть ориентировочно к началу сентября.

Размер налога рассчитывается исходя из минимальной зарплаты, установленной по состоянию на 1 января 2024 года, которая составляла 7100 гривен. Соответственно, максимальная ставка не может превышать 1,5% этой суммы за каждый "лишний" квадратный метр. Таким образом, налог на каждый дополнительный квадрат составит не более 106,50 гривен. К примеру, если квартира имеет площадь 75 квадратных метров, то придется оплатить 15 "лишних" квадратов, что в сумме дает 1597,50 гривен.

Однако не все граждане обязаны платить этот налог. Лица, владеющие жильем в пределах разрешенной площади или чья недвижимость находится на временно оккупированных территориях, в зоне боевых действий или была повреждена, освобождаются от уплаты. Также льгота распространяется на жилье, принадлежащее детским домам семейного типа, детям-сиротам, людям с инвалидностью, многодетным и приемным семьям.

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Что касается пенсионеров, то, несмотря на свой статус, они не освобождаются автоматически от налога, если их недвижимость превышает нормативные площади. В случае необходимости получить льготу, пенсионер должен обратиться к местным властям.

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