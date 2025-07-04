Податок на житлову площу: що це таке та кому доведеться платити

У 2025 році в Україні деякі власники квартир і будинків повинні будуть сплатити податок на нерухомість. Йдеться про житло, площа якого перевищує встановлені державою межі. Зокрема, податок нараховуватиметься на ті квадратні метри, які виходять за межі 60 квадратів для квартир, 120 – для будинків або 180 – у випадку, якщо у власності є різні типи житла чи частки у них.

У Державній податковій службі нагадали про деталі сплати податку за житлову нерухомість у 2025 році. Повідомлення про необхідність сплати податку українці отримають до 1 липня 2025 року. Його надішлють через електронний кабінет платника податків або рекомендованим листом. Після цього на сплату дається 60 днів, тобто орієнтовно до початку вересня.

Розмір податку розраховується, виходячи з мінімальної зарплати, встановленої станом на 1 січня 2024 року, яка становила 7100 гривень. Відповідно, максимальна ставка не може перевищувати 1,5% від цієї суми за кожен "зайвий" квадратний метр. Таким чином, податок за кожен додатковий квадрат становитиме не більше 106,50 гривень. Наприклад, якщо квартира має площу 75 квадратних метрів, то доведеться сплатити за 15 "зайвих" квадратів, що в сумі дає 1597,50 гривень.

Однак не всі громадяни зобов’язані сплачувати цей податок. Особи, які володіють житлом у межах дозволеної площі, або чия нерухомість знаходиться на тимчасово окупованих територіях, у зоні бойових дій чи була пошкоджена, звільняються від сплати. Також пільга поширюється на житло, яке належить дитячим будинкам сімейного типу, дітям-сиротам, людям з інвалідністю, багатодітним і прийомним родинам.

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Що стосується пенсіонерів, то вони, попри свій статус, не звільняються автоматично від податку, якщо їхня нерухомість перевищує нормативні площі. У разі потреби отримати пільгу, пенсіонер має звернутися до місцевої влади.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросте мінімальна пенсія.

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