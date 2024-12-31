Нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь будет задерживать полиция: как будут штрафовать

Граждан, которые в новогоднюю ночь нарушат комендантский час и будут находиться на улице, будут задерживать и доставлять в отделения полиции.

Об этом в эфире телемарафона 31 декабря сказал начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев.

Ахрамеев отметил, что полиция с пониманием будет относиться к людям, которые в комендантский час направляются в больницы или имеют другие неотложные причины.

"Национальная полиция будет реагировать на лиц, находящихся на улицах в запрещенное время. Если это будет вызвано неотложной потребностью, например обращение в больницы, мы будем учитывать эти обстоятельства", - пояснил он.

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В то же время он уточнил, что ответственность за нарушение комендантского часа законодательно не предусмотрена, но задержанных будут доставлять в отделения для выяснения обстоятельств.

С 24 декабря полиция привлекла максимальное количество личного состава для патрулирования мест массового скопления людей и автодорог по всей стране.

"Каждый регион имеет свою специфику: в приграничных областях или в зонах боевых действий есть дополнительные условия для несения службы", – добавил Ахрамеев.

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