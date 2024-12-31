Порушників комендантської години у новорічну ніч буде затримувати поліція: як штрафуватимуть

Громадян, які в новорічну ніч порушать комендантську годину та перебуватимуть на вулиці, затримуватимуть і доставлятимуть до відділків поліції.

Про це в ефірі телемарафону 31 грудня сказав начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв.

Ахрамєєв зазначив, що поліція з розумінням ставитиметься до людей, які в комендантську годину прямують до лікарень або мають інші невідкладні причини.

"Національна поліція реагуватиме на осіб, які перебувають на вулицях у заборонений час. Якщо це буде викликано нагальною потребою, як-от звернення до лікарень, ми враховуватимемо ці обставини", – пояснив він.

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Водночас він уточнив, що відповідальність за порушення комендантської години наразі законодавчо не передбачена, але затриманих доставлятимуть до відділків для з’ясування обставин.

З 24 грудня поліція залучила максимальну кількість особового складу для патрулювання місць масового скупчення людей та автошляхів по всій країні.

"Кожен регіон має свою специфіку: у прикордонних областях або в зонах бойових дій є додаткові умови для несення служби", – додав Ахрамєєв.

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