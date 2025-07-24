Наследство под угрозой: как нелегальный выезд из Украины влияет на имущественные права

Оформление наследия – задача непростая, особенно в условиях военного положения. Выезд за границу, отсутствие необходимых документов или сложности юридического характера часто заставляют людей обращаться за помощью к юристам.

В нынешних реалиях все чаще поднимается вопрос: могут ли лишить наследства тех, кто оставил Украину нелегально? UAportal совместно с Новости.LIVE разъясняют, сохраняет ли человек, уехавший за границу незаконно, право на наследственное имущество.

Юристы отмечают: сам факт незаконного выезда за границу не является основанием для лишения права наследования. Это отдельное нарушение закона, подлежащее рассмотрению в рамках уголовного производства.

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"Если речь идет о незаконном пересечении государственной границы или бегстве из страны, то это считается преступлением, которое требует проведения досудебного расследования и привлечения лица к ответственности. Однако это не имеет никакого отношения к наследственным правам", – объяснил в комментарии Новости. Live Станислав Борис, управляющий партнер юридической фирмы VIDAR.

Лишить наследника имущества возможно только в случае доказанной государственной измены или совершения особо тяжкого преступления. Но даже в таком случае речь идет только о конфискации после того, как лицо уже вступило в наследственные права.

Реально ли оформить наследство из-за границы в 2025 году?

Даже если у человека нет возможности вернуться в Украину, он все равно может получить право на наследство. В Министерстве юстиции Украины сообщили, что есть два способа подать заявление о его принятии:

лично, обратившись к украинскому нотариусу (если это позволяют обстоятельства);

через почтовое отправление заявления нотариусу в Украине – при условии, что подпись на ней заверена нотариусом в иностранном государстве или украинским консулом.

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Подать заявление через представителя нельзя даже при наличии доверенности. При этом следует соблюсти срок: документ должен быть представлен в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя. В таком случае официальной датой представления считается день отправления письма, а не день его получения нотариусом.

В случае, если вы пользуетесь услугами иностранного нотариуса, может потребоваться:

апостиль или консульская легализация;

официальный перевод на украинский язык, нотариально удостоверенный.

Самым удобным вариантом остается обращение к украинскому консульству: документы сразу оформляются на государственном языке и не нуждаются в дополнительных переводах или легализации.

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