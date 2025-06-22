Чи може заброньований військовозобовʼязаний виїхати за кордон у відпустку: пояснення юриста

Військовозобов’язані громадяни, які мають офіційне бронювання від мобілізації, можуть виїжджати за кордон під час відпустки. Однак для цього обов’язковою умовою є наявність дозволу від роботодавця.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій. До юристів звернувся чоловік, який отримав бронювання на своєму місці роботи, та запитав, чи має він право виїхати за межі України під час відпустки.

Як пояснив Владислав Дерій, прикордонники — як в усних, так і в письмових роз’ясненнях — повідомляють: заброньовані працівники дійсно можуть залишити територію країни, але лише за умови, що мають відповідний дозвіл від роботодавця.

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Які документи потрібно мати при собі

Юрист надав перелік документів, які обов’язково слід підготувати для перетину кордону:

закордонний паспорт;

військово-обліковий документ та підтвердження бронювання;

витяг або копія наказу про надання відпустки;

письмовий дозвіл від роботодавця.

Особливу увагу варто звернути на дозвіл роботодавця — він має містити назву країни, куди прямує працівник, строки перебування за кордоном, а також підтвердження, що працівник попереджений про наслідки несвоєчасного повернення до України.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

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