Может ли забронированный военнообязанный уехать за границу в отпуск: объяснение юриста

Военнообязанные граждане, имеющие официальное бронирование от мобилизации, могут выезжать за границу во время отпуска. Однако для этого обязательным условием есть наличие разрешения от работодателя.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий. К юристам обратился мужчина, получивший бронирование на своем месте работы, и спросил, имеет ли он право выехать за пределы Украины во время отпуска.

Как пояснил Владислав Дерий, пограничники, как в устных, так и в письменных разъяснениях, сообщают: забронированные работники действительно могут покинуть территорию страны, но только при условии, что имеют соответствующее разрешение от работодателя.

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Какие документы нужно иметь при себе

Юрист предоставил перечень документов, которые обязательно следует подготовить для пересечения границы:

загранпаспорт;

военно-учетный документ и подтверждение бронирования;

выписка или копия приказа о предоставлении отпуска;

письменное разрешение от работодателя.

Особое внимание следует обратить на разрешение работодателя — он должен содержать название страны, куда следует работник, сроки пребывания за границей, а также подтверждение, что работник предупрежден о последствиях несвоевременного возвращения в Украину.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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