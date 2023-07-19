"Настрел считается уже сотнями": снайперы-спецназовцы уничтожают оккупантов в Донецкой области (видео)
Украинские военные продолжают выполнять боевые задания на разных участках фронта. В частности, уничтожение оккупантов происходит на Донецком направлении.
Там снайперы из подразделения сил специальных операций методически ликвидируют российских захватчиков. Видео работы бойцов обнародовали в Telegram ССО ВСУ.
"Снайперы ССО уничтожают врага в Донецкой области. "Мой настрел считается уже сотнями, дальше больше!", – снайпер ССО", – говорится в сообщении.
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Позывной бойца 8-го отдельного полка спецназначения, процитированного, не сообщается по соображениям безопасности.
На видео можно увидеть, как снайперы уничтожают движущиеся цели, в частности с использованием тепловизоров для обнаружения захватчиков.
Точное время и место уничтожения противника не указаны.
Напомним, вблизи поселка Зайцево Донецкой области украинские защитники уничтожили самоходный российский миномет 2С4 "Тюльпан".
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