'Настрел считается уже сотнями': снайперы-спецназовцы уничтожают оккупантов в Донецкой области (видео)

Украинские военные продолжают выполнять боевые задания на разных участках фронта. В частности, уничтожение оккупантов происходит на Донецком направлении.

Там снайперы из подразделения сил специальных операций методически ликвидируют российских захватчиков. Видео работы бойцов обнародовали в Telegram ССО ВСУ.

"Снайперы ССО уничтожают врага в Донецкой области. "Мой настрел считается уже сотнями, дальше больше!", – снайпер ССО", – говорится в сообщении.

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Видео дня

Позывной бойца 8-го отдельного полка спецназначения, процитированного, не сообщается по соображениям безопасности.

На видео можно увидеть, как снайперы уничтожают движущиеся цели, в частности с использованием тепловизоров для обнаружения захватчиков.

Точное время и место уничтожения противника не указаны.

Напомним, вблизи поселка Зайцево Донецкой области украинские защитники уничтожили самоходный российский миномет 2С4 "Тюльпан".

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