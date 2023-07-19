'Настріл рахується вже сотнями': снайпери-спецпризначенці знищують окупантів на Донеччині (відео)

Українські військові продовжують виконувати бойові завдання на різних ділянках фронту. Зокрема, знищення окупантів відбувається на Донецькому напрямку.

Там снайпери з підрозділу Сил спеціальних операцій методично ліквідують російських загарбників. Відео роботи бійців оприлюднили у Telegram ССО ЗСУ.

"Снайпери ССО знищують ворога на Донеччині. "Мій настріл рахується вже сотнями, далі більше!", – снайпер ССО", – йдеться у повідомленні.

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Позивний бійця 8-го окремого полку спецпризначення, якого процитували, не повідомляється з міркувань безпеки.

Відео дня

На відео можна побачити, як снайпери знищують рухомі цілі, зокрема, з використанням тепловізорів для виявлення загарбників.

Точний час та місце знищення ворога не вказані.

Нагадаємо, поблизу селища Зайцеве, що у Донецькій області, українські захисники знищили самохідний російський міномет 2С4 "Тюльпан".

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