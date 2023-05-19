"Наступи на трещину, сломай спину маме": откуда пошел этот предрассудок

Один из самых распространенных предрассудков, связанных с тем, что наступать на трещины опасно и может принести невзгоды, известен в разных культурах и имеет глубокие корни в африканском и европейском фольклоре. Это поверье, что наступать на трещину предполагает или даже причинение вреда члену семьи, нашло свое отражение в многочисленных легендах и преданиях.

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"Наступи на трещину – сломай спину своей матери", – говорится в одном детском стишке.

Происхождение этого предрассудка уходит в давние времена, когда трещины на земле, тротуарах или других поверхностях рассматривались как порталы, соединяющие мир людей с царством сверхъестественного. Они были восприняты как места, где смешиваются силы добра и зла, где находятся разные духи и силы природы. С этим были связаны как положительные, так и отрицательные аспекты.

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Таким образом, наступать на трещины стало считаться неосторожным шагом, который может пригласить или выпустить нежелательных духов в мир, готовых причинить вред. Верится, что эти духи могут вызвать несчастья или невзгоды, особенно направленные против семьи или матери. Поэтому важно избегать пересечения трещин, чтобы сохранить безопасность и предотвратить потенциальные негативные последствия.

Истории, связанные с этим предрассудком, рассказываются в разных культурах и передаются из поколения в поколение. Они служат напоминанием о важности осторожности и уважительном отношении к окружающему нас миру. Хотя это поверье имеет свои корни в фольклоре и воспринимается как аспект культуры, оно все же остается частью нашего наследия и культурного восприятия.

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