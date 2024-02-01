Навели огонь HIMARS: бойцы ССО уничтожили два российских РСЗО 'Град' (видео)

Бойцы Сил Специальных операций уничтожили две российские реактивные системы залпового огня "Град". Это произошло на Южном направлении.

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Об этом сообщили в пресс-службе ССО в Telegram. Операторы ССО продолжают выполнение боевых задач и наносят российским оккупантам значительные потери на всех операционных направлениях.

Воины 73 морского центра ССО во время воздушной разведки на Южном направлении обнаружили две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" противника, говорится в сообщении.

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Украинские бойцы рассказали, что скорректировали огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения ВСУ по двум враждебным целям. В результате чего военная техника Вооруженных Сил Российской Федерации была ликвидирована.

Также военные опубликовали видео, в котором показали, как с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили РСЗО "Град" у лесополосы. Враг пытается замаскировать технику, однако после удара украинских бойцов – произошел взрыв, в небо поднялся огонь и серый дым, а реактивные системы были ликвидированы.

Напомним, бойцы Сил Специальных Операций на Донбассе совершили "дерзкий налет" на опорный пункт оккупантов и взяли пленных.

Также возле Иловайска Донецкой области погибли более 20 российских оккупантов в результате атаки военного полигона.

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