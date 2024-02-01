Навели вогонь HIMARS: бійці ССО знищили два російські РСЗВ 'Град' (відео)

Бійці Сил Спеціальних операцій знищили два російські реактивні системи залпового вогню "Град". Це сталося на Південному напрямку.

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Про це повідомили в пресслужбі ССО в Telegram. Оператори ССО продовжують виконання бойових завдань та завдають російським окупантам значних втрат на всіх операційних напрямках.

Воїни 73-го морського центру ССО під час повітряної розвідки на Південному напрямку виявили дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" противника, йдеться у повідомленні.

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Українські бійці розповіли, що скоригували вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу ЗСУ по двох ворожих цілях. У результаті чого військова техніка Збройних сил Російської Федерації була ліквідована.

Також військові опублікували відео, в якому показали як за допомогою безпілотного літального апарату виявили РСЗВ "Град" біля лісосмуги. Ворог намагається замаскувати техніку, проте після удару українських бійців – відбувся вибух, у небо здійнявся вогонь та густий сірий дим, а реактивні системи були ліквідовані.

Нагадаємо, бійці Сил Спеціальних Операцій на Донеччині здійснили "зухвалий наліт" на опорний пункт окупантів та взяли полонених.

Також біля Іловайська Донецької області загинуло понад 20 російських окупантів унаслідок атаки військового полігону.

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