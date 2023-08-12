Призовете беду: почему нельзя стричься в день рождения

В прошлом наши предки верили, что обычная стрижка волос может вызвать неприятности для человека. Согласно разным убеждениям, самостоятельная стрижка волос могла привести к плохим событиям.

Об этом пишет radiotrek.

Среди разных традиций и убеждений существовала идея, что стричь волосы своим прямым родственникам нельзя. Считалось, что это может принести только отрицательные результаты. В частности, не рекомендовалось:

стричь отца своей дочери;

стричь своего ребенка матери;

стричь своего мужа жене и наоборот.

Также наши предки верили, что не следует стричься в день своего рождения, ведь в этот день человек становится уязвимым к энергетическим изменениям, и это может сделать его более склонным к негативным событиям и болезням.

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По убеждению, даже самому себе не следует стричь волосы. Верили, что это может лишить человека не только здоровья, но и обратить на него внимание смерти, ведь каждый отстриженный волос может сократить продолжительность жизни в год.

Также не рекомендовалось спать с мокрыми волосами. Верили, что это может привести к неизбежным изменениям, включая отрицательные.

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