Накличете біду: чому не можна стригтись у день народження

У минулому наші предки вірили, що звичайна стрижка волосся може викликати неприємності для людини. Згідно з різними переконаннями, самостійна стрижка волосся могла призвести до поганих подій.

Про це пише radiotrek.

Серед різних традицій і переконань існувала ідея, що стригти волосся своїм прямим родичам не можна. Вважалося, що це може принести лише негативні результати. Зокрема, не рекомендувалося:

стригти батька своєї доньки;

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стригти свою дитину матері;

стригти свого чоловіка дружині та навпаки.

Також наші предки вірили, що не слід стригтися у день свого народження, адже в цей день людина стає вразливою до енергетичних змін, і це може зробити її більш схильною до негативних подій та хвороб.

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За переконаннями, навіть самому собі не слід стригти волосся. Вірили, що це може позбавити людину не лише здоров'я, а й звернути на неї увагу смерті, адже кожна відстрижена волосина може скоротити тривалість життя на рік.

Також не рекомендувалося спати з мокрим водоссям. Вірили, що це може призвести до неминучих змін, включаючи негативні.

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