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Названы 5 льгот для пенсионеров, о которых вы могли не знать

Анастасия Крыщук

Названы 5 льгот для пенсионеров, о которых вы могли не знать
Льготы для пенсионеров. Источник: pixabay

Льготы для пенсионеров охватывают различные социальные и финансовые привилегии, предоставляемые пожилым людям. Эти инициативы направлены на уменьшение финансового бремени на эту категорию населения.

В Украине для пожилых людей действует система льгот, которая охватывает различные сферы, такие как финансовая помощь, транспортные услуги и жилищные условия. Об этом пишет 24 канал.

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Однако, далеко не все пенсионеры осведомлены о пяти самых распространенных льготах и услугах, которые они могут получить бесплатно или с весомой скидкой:

  1. Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте и пригородных маршрутах. Они также могут путешествовать пригородными поездами бесплатно, предъявив свое пенсионное удостоверение.
  2. Жители сельской местности, работающие в сфере культуры, медицины или образования, освобождаются от оплаты жилищно-коммунальных услуг.
  3. Все пенсионеры имеют право на бесплатную юридическую помощь или могут воспользоваться ею с большой скидкой.
  4. У пенсионеров есть возможность получить субсидии на оплату коммунальных услуг.
  5. На сегодня пенсионеры освобождены от уплаты земельного налога.

Напомним, ранее UAportal более подробно рассказывал, кто из украинцев имеет право на 100% льготы на коммуналку.

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