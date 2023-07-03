Названы четыре самых требовательных знака зодиака: им очень трудно угодить

Некоторым людям действительно трудно угодить – у них есть свои высокие требования, которым все вокруг должны соответствовать. Это становится причиной конфликтов и связано со знаком зодиакального круга, утверждают астрологи. По их словам, самыми требовательными являются Близнецы, Раки, Львы и Девы.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецов бывает трудно понять. Иногда они ведут себя так, будто им все равно, а иногда могут обижаться из-за мелочей. Уроженцы знака бывают очень импульсивными и нетерпеливыми, поэтому их второй половинке будет трудно. Близнецы забывают об обязательствах по отношению к партнеру, который может чувствовать себя брошенным в отношениях, но в то же время выдвигают ему высокие требования. То же самое касается и работы.

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Рак (21 июня – 21 июля)

Раки могут быть эмоциональными, иногда истеричными, поэтому их партнеры подвержены многочисленным "качелям" в отношениях. У уроженцев знака есть свои способы справляться с эмоциями, которые другим трудно понять. Люди под этим знаком ненавидят одиночество, поэтому ожидают, что партнер будет постоянно на связи и в их распоряжении. Они требуют постоянного внимания и заботы, хотя сами могут быть холодны.

Лев (22 июля – 22 августа)

Львы – предприимчивые люди, которые любят блистать в компании. Для них не бывает слишком много комплиментов. Чем больше они получают слов похвалы, тем счастливее – им просто нравится, когда к ним относятся как к звездам. Бывает, что в отношениях Львы не столько отдают, сколько берут. Они ожидают, что их партнер приспособится к ним, а не наоборот, и требуют от него доказательств любви.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девы ожидают, что их партнер будет постоянно благосклонен к ним. Люди под этим знаком требовательны к себе и окружающим, поэтому постоянно поднимают планку и ставят новые условия. Также они могут быть крайне критичны и прямолинейны, чем ранят близких, хотя и не намерены этого делать. Девы уверены, что их замечания только на благо, но это часто становится причиной больших конфликтов.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.