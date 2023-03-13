Названы грубые ошибки при хранении зимней обуви

Если вы покупаете дорогую обувь и хотите, чтобы она прослужила вам дольше, нужно знать элементарные правила ее хранения между сезонами. Чтобы зимняя обувь сохранила цвет, не деформировалась и не потрескалась, следует правильно подготовить ее к "весенне-летней спячке".

Вам нужно зимнюю обувь весной сначала очистить от грязи, выбрать для нее правильное место хранения, применить правильные средства обработки обуви перед "сезонным отпуском".

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Самая первая ошибка – когда вы обувь не почистили и отправили в коробку. Если оно сталкивалось во время прогулок с противогололедной смесью, обрабатывающей дороги и тротуары, ее остатки могут повредить ваши ботинки или ботинки. Поэтому сначала очистите обувь от грязи, помойте, просушите и обработайте специальными спреями, подходящими к материалу, из которого сделаны ваши ботинки. Уже потом в обувь нужно напихать или газеты, или специальную бумагу, чтобы при хранении обуви держало форму.

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Одна из ошибок сушки обуви – если вы положите ее на источник тепла (батареи, радиаторы), или просушите под солнечными лучами. Такой способ просушки отнюдь нельзя использовать для обуви – она может потерять форму, цвет или вообще испортиться. После того как вы просушите обувь и подготовите ее для хранения, не пожалейте денег и купите антибактериальный спрей. Им нужно обработать внутренности обуви, чтобы внутри не размножались бактерии.

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Что касается места хранения обуви, то для сапог и ботинков лучше подойдут коробки, чтобы специальные формо-держатели, которые подвешиваются в шкафу.

Можно приобрести специальные обувные коробки – они сделаны из качественного долговечного материала, имеют доступную цену и хватит их на долгие годы.

А еще обувь можно положить в коробку, в которой она продавалась.

Ни в коем случае нельзя укладывать обувь в тесные ящички или коробки – так она деформируется.

Нельзя хранить обувь в пластиковых пакетах без циркуляции воздуха.

Нельзя загибать сапоги – деформация и изломы испортят их внешний вид.

Также не стоит хранить обувь на балконе при температуре ниже нуля градусов или у источников тепла.

Противопоказаны для хранения и солнечное место, куда попадают прямые лучи.

Эксперты советуют хранить обувь при комнатной температуре в шкафу или туалете и использовать просторные картонные коробки.

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