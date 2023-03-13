Названі грубі помилки при зберіганні зимового взуття

Якщо ви купуєте дороге взуття й хочете аби воно прослужило вам довше, потрібно знати елементарні правила його зберігання між сезонами. Аби зимове взуття зберегло колір, не деформувалося та не потріскалося, варто правильно підготувати його до "весняно-літньої сплячки".

Вам потрібно зимове взуття навесні спочатку очистити від бруду, обрати для нього правильне місце зберігання, застосувати правильні засоби обробки взуття перед "сезонною відпусткою".

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Найперша помилка – коли ви взуття не почистили та відправили до коробки. Якщо воно стикалося під час прогулянок з протиожеледною сумішшю, якою обробляють дороги та тротуари, її залишки можуть пошкодити ваші сапоги чи ботинки. Тож спочатку очистіть взуття від бруду, за потреби помийте, просушіть та обробіть спеціальними спреями, що підходять до матеріалу, з якого зроблені ваші черевики. Вже потім у взуття треба напхати або газети, або спеціальний папір, аби під час зберігання взуття тримало форму.

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Одна з помилок сушіння взуття – якщо ви покладете його на джерело тепла (батареї, радіатори), або будете просушувати під сонячними променями. Такий спосіб просушки аж ніяк не можна використовувати для взуття – воно може втратити форму, колір, чи взагалі зіпсуватися. Після того, як ви просушите взуття та підготуєте його для зберігання, не пошкодуйте грошей та купіть антибактеріальний спрей. Ним треба обробити нутрощі взуття, аби всередині не плодилися бактерії.

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Що стосується місця зберігання взуття, то для чобіт та ботинків найкраще підійдуть коробки, аби спеціальні формо-тримачі, які підвішуються у шафі.

Можна придбати спеціальні взуттєві коробки – вони зроблені з якісного довговічного матеріалу, мають доступну ціну і їх вистачить на довгі роки.

А ще взуття можна покласти у коробку, в якій воно продавалося.

У жодному разі не можна вкладати взуття у затісні ящички чи коробки – так воно деформується.

Не можна зберігати взуття у пластикових пакетах без циркуляції повітря.

Не можна загинати чоботи – деформація та злами зіпсують їх зовнішній вигляд.

Також не варто зберігати взуття на балконі за температури нижче нуля градусів, або біля джерел тепла.

Протипоказано для зберігання й сонячне місце, куди потрапляють прямі промені.

Експерти радять зберігати взуття при кімнатній температурі в шафі або вбиральні та використовувати просторі картонні коробки.

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