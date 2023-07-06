Названы пять самых хитрых знаков зодиака: они могут 'играть' чувствами других

Хитрость иногда помогает избежать неприятностей и получить желаемое. Однако среди всех уроженцев зодиакального круга есть пять, которые используют ее постоянно ради достижения своих целей. Они могут легко манипулировать другими.

Водолей

Водолей – знак зодиака, который непредсказуем и любит действовать совершенно иначе, чем остальные. Он настоящий мастер создавать необычные ситуации, которые оставляют других людей в замешательстве и неуверенности в том, как на них реагировать. Уроженцы знака используют хитрость, чтобы добиться успехов на работе.

Близнецы

Близнецы умны и всегда ищут новые знания. Будучи очень красноречивыми, они прекрасно могут повернуть любую ситуацию в свою пользу. Уроженцы знака – мастера искусства убеждения и могут манипулировать словами, чтобы всегда казаться убедительными. У них также есть способность быстро реагировать на ситуации, в которых они оказались – всегда и всему найдут оправдание.

Видео дня

Рак

Рак – это знак зодиака, который в совершенстве овладел искусством эмоционального манипулирования и умеет вызывать у других самые разные чувства. Уроженцы знака могут использовать свои тонкие жесты, слова и взгляды, чтобы получить то, что они хотят. Стоит быть осторожным в общении с Раками, чтобы не стать очередной их жертвой.

Лев

Львы уверены в себе и обладают сильными лидерскими качествами. Они полны энергии и обладают природным обаянием. Их креативность и амбиции делают их успешными во многих областях. Лев – знак, полный уверенности в себе и харизмы. Люди, рожденные под этим знаком, часто могут манипулировать окружающими, используя свое обаяние и уверенность в себе. Они мастера игры и могут убедить других в своей точке зрения.

Скорпион

Скорпион — это знак зодиака, который знает силу соблазнительного магнетизма и может использовать его для манипулирования другими. Люди, рожденные под этим знаком, обладают необычайной способностью привлекать окружающих своей харизмой. Они могут использовать эту силу для достижения своих целей и контроля над ситуацией. Если вы хотите избежать их интриг, вы должны знать об их потенциале и не поддаваться.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.