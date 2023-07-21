Названы самые неверные знаки зодиака: легко могут пойти на измену и врать

Нет ничего болезненнее в отношениях, чем предательство, которое может разбить сердце на сотни осколков. У людей, которые пережили это, могут возникнуть проблемы с доверием. Астрологи утверждают, что на склонность человека к изменам влияет знак зодиака. Так, чаще всего идут налево Близнецы, Рыбы, Овны и Стрельцы.

Близнецы

Близнецы известны тем, что любят экспериментировать, им постоянно нужны новые впечатления. По этой причине так часто случается, что они не верны своей второй половинке. Им просто скучно и нужны новые "раздражители". Они не из тех людей, которые легко остепеняются.

Рыбы

Рыбы – очень эмоциональный знак зодиака, благодаря этому они чрезвычайно быстро влюбляются. Так что ничто не мешает им изменить своему партнеру с ""любовью всей их жизни". Обычно они быстро замечают, что ошиблись, но исправить все не так-то просто и чаще всего просто не получается.

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Овен

Овен – один из знаков зодиака, который чаще всего обманывает. Это имеет свои причины. Во-первых, ему все очень быстро надоедает, и это касается и людей, которыми он себя окружает. Кроме того, у него всегда должно быть то, что он хочет.

Стрелец

Стрелец – знак зодиака, который любит людей. Уроженцы этого знака зодиака полны огня и энергии, однако очень переменчивы. Невинный флирт может легко закончиться изменой. Более того, у них не будет никаких угрызений совести! Стрельцы любят свободу и не признают никаких ограничений.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.