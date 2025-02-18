Названы самые выгодные мобильные тарифы для пенсионеров в 2025 году
Сегодня трудно представить повседневную жизнь без мобильного телефона. В Украине операторы связи предлагают множество тарифных планов, ориентированных на разные категории пользователей.
Людям пожилого возраста, для которых главное – возможность всегда оставаться на связи, подойдут экономные пакеты с базовыми услугами и невысокой ежемесячной оплатой. Команда UAportal совместно с "Новини.LIVE" делится рекомендациями по выбору оптимального тарифного плана для украинцев в возрасте 60+ в 2025 году.
Самый выгодный тарифный план от Киевстара в 2025 году
Один из самых выгодных вариантов – "LOVE UA Магнит Контракт". В течение первого года его стоимость составляет 100 грн в месяц, а затем повышается до 175 грн. Этот тарифный план предусматривает для абонентов такие возможности:
- 20 ГБ мобильного Интернета;
- 4,3 ГБ в роуминге;
- 1 200 минут для звонков на номера Киевстар, других мобильных операторов и городские номера (по истечении минут – безлимит на Киевстар);
- 100 SMS по Украине;
- один бонусный сервис ("Суперсила") без дополнительной оплаты.
Опция "Суперсила" предоставляет возможность выбрать один из дополнительных бонусов: безлимитный доступ к Интернету, домашний Интернет со скоростью до 100 Мбит/с, неограниченные звонки, Киевстар ТВ, безлимитные SMS, пользование популярными приложениями без тарификации, 50 минут для разговоров в роуминге, 5 ГБ мобильного Интернета за рубежом или дополнительную SIM-карту для планшета или другого телефона.
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Какой тарифный план выбрать у мобильного оператора Vodafone
Одним из самых оптимальных вариантов у Vodafone является тариф "Red Start". Его стоимость составляет 150 грн в месяц в течение первых шести месяцев, после чего повышается до 190 грн. В то же время, при переносе номера в Vodafone, цена снижается до 120 грн в год. В рамках этого тарифа абоненты получают:
- 20 ГБ мобильного Интернета;
- 200 минут на другие мобильные сети;
- Безлимитные звонки в сети Vodafone;
- 200 SMS по Украине.
Также действует специальное предложение "2 месяца бесплатного YouTube Premium", которое предоставляет возможность временно наслаждаться сервисом без рекламы и с поддержкой фоновой работы.
Самый выгодный тариф от lifecell
Мобильный оператор lifecell существенно уменьшил количество доступных тарифов, оставив лишь несколько основных. Среди наиболее бюджетных вариантов – тариф "Макси" с месячной стоимостью 300 грн. В то же время эту сумму можно уменьшить:
- персонификация номера снизит цену до 250 грн;
- перенос номера в lifecell снизит стоимость до 190 грн.
Пользователи, подключающие этот тарифный план, смогут получить:
- Безлимитные звонки внутри сети;
- 25 ГБ мобильного Интернета или безлимитный трафик (с акцией "Мега безлимит" при своевременной оплате);
- 750 минут на все мобильные сети Украины + еще 750 минут при своевременной оплате (кроме lifecell);
- Свободный доступ к популярным мобильным приложениям (Apple Music, Apple TV, Facebook, Instagram, Shazam, Signal, Skype, SoundCloud, Spotify, Telegram, TikTok, Viber, WhatsApp, X, YouTube и т.д.).
Ранее мы говорили, что оператор мобильной связи lifecell повышает тарифы.
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