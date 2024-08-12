Названы ТОП-3 надежных внедорожника, которые проезжают более 400 тыс. км

На рынке подержанных автомобилей предлагается немало SUV, которые могут удовлетворить потребности покупателей. Однако лишь небольшое количество из них может похвастаться высокой надежностью при долговременном использовании.

Издание "Motorbiscuit" составило список из трех внедорожников, которые могут проехать более 400 тысяч километров без лишних проблем для их владельцев. Об этом пишет ampercar.com.

Toyota Sequoia

Новое поколение этого SUV было представлено в 2023 году, и хотя данных о его эксплуатации еще мало, его предшественник уже успел зарекомендовать себя. Данные экспертов свидетельствуют, что Sequoia в среднем может проехать до 477 тысяч 170 километров до того, как понадобится ее капитальное техническое обслуживание.

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Chevrolet Suburban

Этот автомобиль часто называют надежной рабочей лошадкой. Он может безотказно работать годами. Последняя модель Suburban, появившаяся на рынке в 2021 году, получила высокие оценки за надежность, продолжив хорошую тенденцию своих предшественников.

Считается, что авто этой модели могут легко преодолеть 426 тысяч километров и более, не требуя от владельцев тратить значительные суммы на ремонт.

Chevrolet Tahoe

Этот американский SUV также известен своей надежностью и долговечностью. По оценкам специалистов Chevrolet Tahoe в среднем может пройти до 402 тысяч 900 километров, обеспечивая своим владельцам беспроблемное использование.

Напомним, ранее мы писали о ТОП-4 надежных кроссоверов до $12 000.

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