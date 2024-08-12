Названо ТОП-3 надійні позашляховики, які проїжджають понад 400 тис. км

На ринку вживаних автомобілів пропонується чимало SUV, які можуть задовольнити потреби покупців. Однак лише невелика кількість з них може похизуватися високою надійністю при довготривалому використанні.

Видання "Motorbiscuit" склало список з трьох позашляховиків, які можуть проїхати понад 400 тисяч кілометрів без зайвих проблем для їх власників. Про це пише ampercar.com.

Toyota Sequoia

Нове покоління цього SUV було представлено у 2023 році, і хоча даних про його експлуатацію ще мало, його попередник вже встиг зарекомендувати себе. Дані експертів свідчать, що Sequoia в середньому може проїхати до 477 тисяч 170 кілометрів до того, як знадобиться її капітальне технічне обслуговування.

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Chevrolet Suburban

Цей автомобіль часто називають надійною робочою конячкою. Він може безвідмовно працювати роками. Остання модель Suburban, що з’явилася на ринку у 2021 році, отримала високі оцінки за надійність, продовживши хорошу тенденцію своїх попередників.

Вважається, що авто цієї моделі можуть легко подолати 426 тисяч кілометрів і більше, не вимагаючи від власників витрачати значні суми на ремонт.

Chevrolet Tahoe

Цей американський SUV також відомий своєю надійністю та довговічністю. За оцінками фахівців Chevrolet Tahoe в середньому може пройти до 402 тисяч 900 кілометрів, забезпечуючи своїм власникам безпроблемне використання.

Нагадаємо, раніше ми писали про ТОП-4 надійні кросовери до $12 000.

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