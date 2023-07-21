Названы три знака зодиака, которые любят риск: с ними точно не будет скучно

Некоторые люди настолько храбры и даже безответственны, что испытывают судьбу и не заботятся о возможных последствиях своих действий. Они живут здесь и сейчас, не заглядывая в будущее. Эти знаки зодиака любят риск и приключения. Речь идет об Овнах, Близнецах и Стрельцах.

Овен

У уроженцев этого знака зодиака дерзкий характер, они постоянно чувствует необходимость что-то доказывать. Овны любят хвастаться и готовы рисковать, чтобы привлечь внимание. Они очень верят в свою удачу и живут верой в то, что беды обойдут их стороной. Овны считают, что жизнь без риска была бы скучной, слишком предсказуемой и безвкусной.

Близнецы

Люди под этим знаком зодиака - мастера импровизации. Их жизнь - это великий хаос, в котором они чувствуют себя как рыба в воде. Близнецы готовы рисковать не ради выгоды, а ради удовольствия. Им нравятся сильные эмоции и выброс адреналина. Им это нужно, иначе они начинают задыхаться. Часто уроженцы знака сами провоцируют опасные ситуации, чтобы иметь возможность проявить себя в них и сделать так, чтобы получилось что-то интересное. Скука убивает их.

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Стрелец

Стрелец – н прирожденный завоеватель, который охотно прокладывает новые пути и исследует неизведанное. Он любит вызовы и не боится риска. Чем сложнее и опаснее, тем лучше. Страх побуждает его действовать , Стрелец обычно выходит из этой схватки победителем. Он любит риск, всегда ставит все на одну карту и верит в свой успех.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.