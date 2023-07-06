Названы три знака зодиака, склонных к алкоголизму: у них могут быть проблемы со спиртным

Астрологи утверждают, что знак зодиака, под котором мы родились, определяет черты характера и подход к жизни. Так, некоторые представители зодиакального круга более склонны к употреблению алкоголя, чем другие.

По словам специалистов по звездам, чаще становятся зависимыми и напиваются на вечеринках и встречах с друзьями три знака зодиака. Речь идет об Овнах, Весах и Рыбах.

Овен

Уроженцы этого знака зодиака любят веселье, которое всегда нужно "приправлять". Они не представляют выходные без вечеринки и воскресного похмелья. Овны любят крепкие напитки и их часто можно встретить в баре, где они заказывают еще порцию. Им нужно научиться контролировать себя.

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Весы

Люди, рожденные под знаком Весов, любят проводить время с друзьями, желательно с кружкой пива или бокалом хорошего вина в руке. Однако они и сами не замечают, как это превращается в зависимость. Уроженцам знака важно вовремя остановиться, иначе последствия будут очень печальными.

Рыбы

Рыбы не любят вечеринок и громкой музыки, избегают людей. И именно алкоголь помогает им разрушить барьеры и найти себя в коллективе. Они также часто тянутся к крепким спиртным напиткам после тяжелого дня и находят утешение. Эта привычка крайне опасна – Рыбам может грозить алкоголизм.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.