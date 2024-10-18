НБУ планирует с 1 ноября изъять из обращения банкноты старого образца номиналом 50 и 200 гривен

С 1 ноября 2024 года Национальный банк Украины (НБУ) начнет поэтапный процесс замены банкнот номиналом 50 и 200 гривен образцов 2003-2007 годов на более современные версии 2014 года и более поздних выпусков. Согласно плану, центробанк прекратит выдачу указанных банкнот банкам, инкассаторским компаниям и фирмам, занимающимся обработкой наличных денег.

НБУ отмечает, что гражданам не нужно специально обменивать старые банкноты, поскольку они будут оставаться действительными платежными средствами. Люди смогут и дальше без ограничений использовать их для расчетов. Об этом сообщает НБУ.

Банковские учреждения не будут выдавать эти банкноты клиентам при совершении наличных сделок. Старые банкноты номиналом 50 и 200 гривен будут постепенно изыматься из обращения и передаваться в НБУ для дальнейшей утилизации. Этот шаг завершит обновления денежной массы, направленный на повышение качества и защищенности национальной валюты.

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НБУ подчеркивает, что эта инициатива - финальный этап перехода на более современные и защищенные денежные знаки. В результате банкнотно-монетный ряд гривны будет состоять исключительно из денежных знаков нового поколения, что повысит качество и надежность наличной гривны в обращении.

Стоит отметить, что подобный процесс уже происходит с другими номиналами: с октября 2020 года изымаются банкноты 1 и 2 гривны, с января 2023 года – 5, 10, 20 и 100 гривен, а с августа 2024 года – 500 гривен образцов 2003-2007 годов .

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