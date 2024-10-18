НБУ планує з 1 листопада вилучити з обігу банкноти старого зразка номіналом 50 та 200 гривень

З 1 листопада 2024 року Національний банк України (НБУ) розпочне поетапний процес заміни банкнот номіналом 50 і 200 гривень зразків 2003-2007 років на сучасніші версії 2014 року та пізніших випусків. Згідно з планом, центробанк припинить видачу зазначених банкнот банкам, інкасаторським компаніям та фірмам, що займаються обробкою готівки.

НБУ наголошує, що громадянам не потрібно спеціально обмінювати старі банкноти, оскільки вони залишатимуться дійсними платіжними засобами. Люди зможуть і надалі без обмежень використовувати їх для розрахунків. Про це повідомляє НБУ.

Банківські установи не видаватимуть ці банкноти клієнтам при здійсненні готівкових операцій. Старі банкноти номіналом 50 і 200 гривень поступово вилучатимуться з обігу та передаватимуться до НБУ для подальшої утилізації. Цей крок завершить процес оновлення грошової маси, спрямований на підвищення якості та захищеності національної валюти.

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НБУ підкреслює, що ця ініціатива є фінальним етапом переходу на більш сучасні та захищені грошові знаки. В результаті, банкнотно-монетний ряд гривні складатиметься виключно з грошових знаків нового покоління, що підвищить якість та надійність готівкової гривні в обігу.

Варто зазначити, що подібний процес вже відбувається з іншими номіналами: з жовтня 2020 року вилучаються банкноти 1 і 2 гривні, з січня 2023 року - 5, 10, 20 і 100 гривень, а з серпня 2024 року - 500 гривень зразків 2003-2007 років.

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