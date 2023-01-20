Не берите в руки ножницы и не надевайте белое: как отпраздновать Китайский новый год, чтобы привлечь удачу

По восточному календарю Новый 2023 наступит 22 января. С этого дня в свои права вступит Черный Водяной Кролик.

Большинство китайцев, придерживающихся традиций празднования, считают, что приготовить к празднованию нужно по особым правилам, чтобы привлечь удачу и удовлетворить символ нового года. Отдельные жители Поднебесной празднуют Новый год по восточному календарю в течение недели.

Считается, что праздновать наступление нового года нужно в кругу семьи, навещать старейших родственников.

Приготовление к празднику начинается от входа в дом – его украшают табличками, или надписями на стенах, в которых содержатся пожелания. Также заведено перед входом в дом вешать изображение иероглифа "ФУ" 福 - его писали черной тушью на красном фоне или вырезали из красной бумаги. Он несет в себе смысловую нагрузку доброжелательности и отражает исконное стремление людей к простому человеческому счастью. Иероглиф "ФУ" в переводе может означать "счастье, благополучие, успех".

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После украшения входа, тщательно убирают дом, чтобы оставить неприятности в старом году и освободить место для чего-то нового и благополучного.

Старательно готовятся китайцы и к накрытию стола – праздничный ужин должен соединить семью. Среди популярных новогодних блюд есть рыба, как символ прибыли, пирог, как символ удачи и китайские пельмени – символ плодородия и богатства. Существует такое поверье – чем больше пельменей съешь, тем больше денег сможешь привлечь.

Также китайцы готовят лапшу – как можно длиннее, это символ долгой счастливой жизни.

Фрукты они выбирают округлой формы, которая должна привлекать к семье богатство, успех, благополучие и благополучие.

Жители Китая верят в предрассудки и приметы.

Чтобы новый год был удачным, нужно следовать следующим рекомендациям:

Больше красного цвета он символизирует счастье, жизненную силу и долгую жизнь.

Положите деньги (обязательно четные числа, кроме 4) в красные конверты и раздавайте нуждающимся – так вы можете привлечь к себе финансовое благополучие. Заведено также раздавать конверты с деньгами холостякам, детям, одиноким взрослым.

К столу подавайте рыбу и побольше мандаринов – чтобы привлечь богатство и богатство, не забудьте о сладости – чтобы год был "в шоколаде".

Запреты:

Нельзя употреблять вредную пищу. А завтракать в канун праздника и 22 января нельзя кашей, потому что она символизирует бедность.

Нельзя купаться 22 января. Мыть голову не стоит начиная с 21 января и еще три дня спустя – чтобы не смыть удачу.

На Новый год не подметайте пол – можно сместить богатство.

Запрещено выносить мусор – потеряете удачу.

Не берите в руки ножницы – это принесет несчастье на весь год.

Нельзя произносить и даже вспоминать такие слова, как смерть, призрак, цифра четыре (символизирует смерть).

Запрещены плакаты – пролитые 22 января слезы будут означать, что вы будете скучать весь год.

Нельзя дарить и брать с собой в гости острые предметы, носовые платки (символ прощания), все, что может касаться четыре, часы (чтобы в течение года не посетить похороны).

Ни в коем случае не берите деньги в долг и не дайте взаймы никому хотя бы первые три дня нового года.

Не приступайте к лечению и по возможности откажитесь от приема лекарств 22 января.

Откажитесь от одежды белого цвета – в Китае он символизирует траур, хаос, гибель всего живого. Он связан с завершением цикла и выходом в загробную жизнь.

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