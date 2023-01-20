Не берите в руки ножницы и не надевайте белое: как отпраздновать Китайский новый год, чтобы привлечь удачу
По восточному календарю Новый 2023 наступит 22 января. С этого дня в свои права вступит Черный Водяной Кролик.
Большинство китайцев, придерживающихся традиций празднования, считают, что приготовить к празднованию нужно по особым правилам, чтобы привлечь удачу и удовлетворить символ нового года. Отдельные жители Поднебесной празднуют Новый год по восточному календарю в течение недели.
Считается, что праздновать наступление нового года нужно в кругу семьи, навещать старейших родственников.
Приготовление к празднику начинается от входа в дом – его украшают табличками, или надписями на стенах, в которых содержатся пожелания. Также заведено перед входом в дом вешать изображение иероглифа "ФУ" 福 - его писали черной тушью на красном фоне или вырезали из красной бумаги. Он несет в себе смысловую нагрузку доброжелательности и отражает исконное стремление людей к простому человеческому счастью. Иероглиф "ФУ" в переводе может означать "счастье, благополучие, успех".
После украшения входа, тщательно убирают дом, чтобы оставить неприятности в старом году и освободить место для чего-то нового и благополучного.
Старательно готовятся китайцы и к накрытию стола – праздничный ужин должен соединить семью. Среди популярных новогодних блюд есть рыба, как символ прибыли, пирог, как символ удачи и китайские пельмени – символ плодородия и богатства. Существует такое поверье – чем больше пельменей съешь, тем больше денег сможешь привлечь.
Также китайцы готовят лапшу – как можно длиннее, это символ долгой счастливой жизни.
Фрукты они выбирают округлой формы, которая должна привлекать к семье богатство, успех, благополучие и благополучие.
Жители Китая верят в предрассудки и приметы.
Чтобы новый год был удачным, нужно следовать следующим рекомендациям:
- Больше красного цвета он символизирует счастье, жизненную силу и долгую жизнь.
- Положите деньги (обязательно четные числа, кроме 4) в красные конверты и раздавайте нуждающимся – так вы можете привлечь к себе финансовое благополучие. Заведено также раздавать конверты с деньгами холостякам, детям, одиноким взрослым.
- К столу подавайте рыбу и побольше мандаринов – чтобы привлечь богатство и богатство, не забудьте о сладости – чтобы год был "в шоколаде".
Запреты:
- Нельзя употреблять вредную пищу. А завтракать в канун праздника и 22 января нельзя кашей, потому что она символизирует бедность.
- Нельзя купаться 22 января. Мыть голову не стоит начиная с 21 января и еще три дня спустя – чтобы не смыть удачу.
- На Новый год не подметайте пол – можно сместить богатство.
- Запрещено выносить мусор – потеряете удачу.
- Не берите в руки ножницы – это принесет несчастье на весь год.
- Нельзя произносить и даже вспоминать такие слова, как смерть, призрак, цифра четыре (символизирует смерть).
- Запрещены плакаты – пролитые 22 января слезы будут означать, что вы будете скучать весь год.
- Нельзя дарить и брать с собой в гости острые предметы, носовые платки (символ прощания), все, что может касаться четыре, часы (чтобы в течение года не посетить похороны).
- Ни в коем случае не берите деньги в долг и не дайте взаймы никому хотя бы первые три дня нового года.
- Не приступайте к лечению и по возможности откажитесь от приема лекарств 22 января.
- Откажитесь от одежды белого цвета – в Китае он символизирует траур, хаос, гибель всего живого. Он связан с завершением цикла и выходом в загробную жизнь.
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