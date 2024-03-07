'Не смогла досмотреть до конца': украинский фильм 'Довга доба' довел Зеленскую до слез

Украинский документальный фильм "Довга доба" режиссера Алана Бадоева довел первую леди Елену Зеленскую до слез. Эта кинолента рассказывает о первых днях полномасштабного вторжения.

Видео дня

Об этом Елена Зеленская рассказала в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Для создания фильма "Довга доба" использовали истории 12 тысяч украинцев, в том числе каждый кадр был снят на их гаджеты.

Во время просмотра фильма Зеленская пережила большой спектр эмоций. Она подчеркнула, что не смогла досмотреть его до конца, поскольку не выдержала и была вся в слезах.

"Недавно был представлен документальный фильм одного из наших режиссеров "Довга доба", и я не смогла досмотреть его до конца. Этот фильм состоял из отснятых людьми видео на их телефоны, фильм о периоде, когда началось масштабное военное вторжение. Я не выдержала. Я не выдержала. Я была в слезах и испытала большой спектр эмоций", – сказала Елена Зеленская.

Читайте также: Обнародован документ, где раскрываются планы Путина по Украине

По ее словам, она досмотрит этот фильм до конца, однако чтобы это сделать, нужно иметь запас эмоциональных сил.

Фильм "Довга доба": что о нем известно

"Довга доба" – документальный фильм, созданный из 200 часов хроники – жизнь украинцев во время войны. Режиссером фильма стал Алан Бадоев, в то время как музыкальное сопровождение фильма лежало на Евгению Филатову.

Кроме того, к первому трейлеру песни написали певица Катя Chilly и композитор Евгений Хмара. В то время как автором главного саундтрека Soldier является Макс Барских.

Напомним, военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что за два года полномасштабной войны ВС РФ потеряли столько военной техники, сколько имели в начале вторжения.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !