Не только медицина и транспорт: полный список льгот для людей с инвалидностью в 2025 году

В Украине граждане с тяжелыми заболеваниями имеют право на пенсию по инвалидности и государственную помощь, а также могут пользоваться рядом льгот. Однако многие люди с инвалидностью не знают о своих законных правах и не используют доступные им скидки и социальные программы.

Команда UAportal собрала список основных льгот для лиц с инвалидностью в Украине, о которых вы могли не знать. Размер и условия предоставления льгот определены в Законе Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью". Люди с инвалидностью могут рассчитывать на следующие виды поддержки:

бесплатные программы реабилитации, а также обеспечение техническими средствами передвижения, протезами, слуховыми аппаратами;

санаторное лечение бесплатно (при наличии медицинских показаний);

безвозмездное получение лекарства по рецепту врача для лиц, получающих минимальную пенсию или социальную помощь;

50% скидка на лекарства по рецепту для лиц с инвалидностью 1-2 группы;

доступ к программе "Доступные лекарства", предусматривающей бесплатное получение ряда препаратов;

право на внеочередное обслуживание в кассах транспорта (городского и междугороднего) для лиц 1-2 группы;

приоритетное право на улучшение жилищных условий;

возможность пересечения государственной границы без очереди лиц с инвалидностью 1 группы;

бесплатный проезд в общественном транспорте (кроме маршрутных такси) для лиц с инвалидностью 1-2 группы и детей с инвалидностью.

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Для получения этих льгот необходимо предъявить пенсионное удостоверение или документ, подтверждающий статус личности с инвалидностью.

Льготы на оплату коммунальных услуг

В целом сам факт инвалидности не дает права на скидки на оплату коммунальных услуг. Однако люди с инвалидностью могут получить субсидию, если отвечают критериям ее начисления (например, являются пенсионерами, многодетными родителями и т.п.).

В то же время лица, имеющие статус инвалида войны, полностью освобождаются от оплаты жилищно-коммунальных услуг в пределах 21 кв. м на одного человека + 10,5 кв. м на семью.

Эти льготы направлены на поддержку лиц с инвалидностью и улучшение их уровня жизни.

Льготы для лиц с инвалидностью при покупке автомобиля

Как сообщает Киев Милитари Хаб, люди с инвалидностью могут получить частичную компенсацию расходов на приобретение автомобиля. Это право имеют жители Киева, которые принадлежат к 1 или 2 группе инвалидности в результате боевых ранений, повлекших потерю верхних или нижних конечностей. Размер компенсации может составлять от 10 до 95% стоимости авто.

Следует отметить, что эта программа действует только в столице. На общегосударственном уровне такая льгота пока не предусмотрена.

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Какие льготы имеют лица с инвалидностью в результате войны

Люди, получившие инвалидность из-за военных действий, имеют расширенный перечень льгот. Помимо общих социальных гарантий, они могут воспользоваться следующими привилегиями:

Ежегодное медицинское обследование бесплатно;

Безвозмездное обеспечение лекарством по рецепту врача;

Внеочередное и бесплатное зубное протезирование;

полное освобождение от оплаты коммунальных услуг в пределах нормы (21 кв. м на человека + 10,5 кв. м на семью), а также компенсация расходов на топливо для домов без центрального отопления;

Приоритетный капитальный ремонт жилья за государственный счет;

Льготное кредитование на строительство или ремонт собственного жилья;

Внеочередное получение земельного участка;

Сохранение рабочего места при сокращениях;

Оплата больничных в размере 100% независимо от стажа работы;

Дополнительные 14 дней оплачиваемого отпуска в год.

Эти льготы направлены на поддержку лиц, потерявших здоровье в результате войны, обеспечивая им социальную защиту и финансовую помощь.

Напомним, ранее мы рассказывали, что о выплатах для украинцев с инвалидностью 3 группы с 1 марта.

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