Не только 'сушки' и 'тушки': сколько самолетов потеряла РФ за полгода

За полгода Силы обороны поразили более 30 самолетов Вооруженных Сил Российской Федерации. Речь идет о самолетах Су-25, Су-57, Су-34, Су-35, МиГ-31, А-50, Ил-22М11, Ту-22М3.

Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ. Так, украинские военные за первые шесть месяцев 2024 года поразили:

девять Су-25;

один Су-57;

два МиГ-31;

около 13 Су-34;

один Су-35;

один Су-35С;

два самолета А-50;

один Ил-22М11;

один Ту-22М3.

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Вооруженные Силы Украины продолжают эффективно уничтожать боевую российскую авиацию, в том числе с использованием западного вооружения. Выражаем искреннюю благодарность союзникам Украины за предоставленное оборудование и боеприпасы, говорится в сообщении.

В СтратКоме отметили, что количество самолетов, их модели и модификации указаны условно. Некоторые из бортов могли получить поражение, но затем вернуться на аэродромы для длительного ремонта. Также в некоторых случаях модели уничтоженных бортов было невозможно установить.

Напомним, бойцы Нацгвардии в Донецкой области "Иглой" уничтожили вражеский штурмовик Су-25 "Грач".

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