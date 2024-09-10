Не 'Турція' и не 'Молдавія': эти названия стран украинцы употребляют с ошибками

Есть ряд названий стран, которые украинцы называют неправильно. Среди них – Словакия, Армения, Венгрия, Польша, Белоруссия, Молдавия, Румыния, Германия, Киргизия и т.д.

Жители Украины, особенно те, кто рос в обросшей среде, часто используют при разговоре и письме русизмы. Чтобы помочь им избавиться от этой привычки, языковед Александр Авраменко дал советы, как не ошибиться.

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Учитель украинского языка рассказал, что наиболее часто встречающиеся ошибки встречаются при названии таких стран как Словакия, Армения, Венгрия, Польша, Беларусь, Молдова, Румыния и Германия.

Вот ошибочные и правильные названия стран:

Словакія – Словаччина;

Арменія – Вірменія;

Венгрія – Угорщина;

Польша – Польща;

Білорусія – Білорусь;

Молдавія – Молдова;

Руминія – Румунія;

Германія – Німеччина.

Добавим, что представители ряда стран мира даже официально "обижались", когда их названия произносили или писали неправильно. Например, так произошло в 2011 году, когда тогдашняя госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Мьянму. Эту страну до 1989 года весь мир знал как Бирму.

Как пишет BBC, название "Мьянма" утвердил военный режим, который в США считали нелегитимным. И Соединенные Штаты продолжали называть страну Бирмой.

"Помощники Клинтон рассказывали, что во время того визита она оказалась перед непростым выбором - оскорбить принимавшую ее сторону, назвав страну Бирмой; или отойти от государственной позиции США, назвав ее Мьянмой. "Выкручиваться" из такого положения госпожа Клинтон пришлось благодаря формулировке "эта страна", которую она активно употребляла вместо упоминания названия государства", – пишет издание.

Какие страны изменили названия:

Шри-Ланка долгое время называлась как остров Цейлон. В 1970-х годах страна получила название Республика Шри-Ланка, позже – Демократическая социалистическая республика Шри-Ланка.

Страна Зимбабве называлась Южная Родезия.

Малые – Французский Судан.

Белиз – Британский Гондурас.

Буркина-Фасо – Верхняя Вольта.

Камбоджа – Кхмерская республика, Демократическая Кампучия.

Грузию ее жители называют Сакартвело, а в мире – "Georgia" (Джорджия или Георгия).

Россия называет Молдову Молдавией, а Беларусь – Белоруссией, а Кыргызстан – Киргизией, подчеркивая "колониальность" этих государств.

Напомним, ранее мы рассказывали о трех украинских фразах взамен банальному "пока".

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