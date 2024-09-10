Не Турція і не Молдавія: ці назви країн українці вживають з помилками

Є низка назв країн, які українці називають неправильно. Серед них – Словакія, Арменія, Венгрія, Польша, Білорусія, Молдавія, Руминія, Германія, Киргизія тощо.

Мешканці України, особливо ті, хто зростав у зросійщеному середовищі, часто використовують при розмові та письмі русизми. Щоб допомогти їм позбутися цієї звички мовознавець Олександр Авраменко дав поради, як не помилитися.

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Вчитель української мови розповів, що найчастіші помилки зустрічаються при назві таких країн як Словаччина, Вірменія, Угорщина, Польща, Білорусь, Молдова, Румунія та Німеччина.

Ось помилкові та правильні назви країн:

Словакія – Словаччина;

Арменія – Вірменія;

Венгрія – Угорщина;

Польша – Польща;

Білорусія – Білорусь;

Молдавія – Молдова;

Руминія – Румунія;

Германія – Німеччина.

Додамо, що представники низки країн світу навіть офіційно "ображалися", коли їхні назви вимовляли чи писали неправильно. Для прикладу, так сталося 2011 року, коли тодішня держсекретарка США Гілларі Клінтон прибула до М'янми. Цю країну до 1989 року увесь світ знав як Бірму.

Як пише BBC, назву "М'янма" затвердив військовий режим, який у США вважали нелегітимним. І Сполучені Штати продовжували називати країну Бірмою.

"Помічники Клінтон розповідали, що під час того візиту вона опинилася перед непростим вибором - образити сторону, що її приймала, назвавши країну Бірмою; або відійти від державної позиції США, назвавши її М'янмою. "Викручуватися" з такого становища пані Клінтон довелося завдяки формулюванню "ця країна", яке вона активно вживала замість згадки назви держави", – пише видання.

Які країни змінили назви:

Шрі-Ланка довгий час називалася як острів Цейлон. У 1970-х роках країна отримала назву Республіка Шрі-Ланка, пізніше – Демократична соціалістична республіка Шрі-Ланка.

Країна Зімбабве називалася Південна Родезія.

Малі – Французький Судан.

Беліз – Британський Гондурас.

Буркіна-Фасо – Верхня Вольта.

Камбоджа – Кхмерська республіка, Демократична Кампучія.

Грузію її мешканці називають Сакартвело, а у світі – "Georgia" (Джорджія або Георгія).

Росія називає Молдову Молдавією, а Білорусь – Бєларусією, а Киргизстан – Киргізією, підкреслюючи "колоніальність" цих держав.

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