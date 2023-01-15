Не удалось испугать: 6 худших фильмов ужасов всех времен

Иногда хочется включить фильм ужасов, чтобы ощутить атмосферу хоррора и добавить новые ощущения в свою жизнь. Особенно интересно это делать в компании, когда скримеры пугают не только вас, но всех присутствующих в комнате. Однако, оказывается, далеко не все ужасы действительно могут испугать даже детей. Эти фильмы никто не воспринимает серьезно и считают провальными из-за того, что не оправдали жанр. Сегодня мы рассмотрим 6 самых плохих фильмов ужасов, по версии Screen Rant, которым так и не удалось испугать зрителей.

Я – легенда (2007)

Американский постапокалиптический художественный фильм ужасов режиссера Фрэнсиса Лоуренса. В главной роли – Уилл Смит. Это третья экранизация изданного в 1954 году одноименного романа Ричарда Мэтиссона, после "Последний человек на Земле" и "Человек Омега".

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По сюжету, человечеству наконец-то удалось победить рак. Но вместе с найденным лекарством в мир пришел и его побочный эффект – вирус, под влиянием которого люди мутировали, превратившись в существ жаждущих плоти, быстрых, выносливых монстров, чувствительных к свету и практически лишенных способности мыслить. Главный герой фильма "Я – Легенда" – военный медик Роберт Невилл. Он единственный обитатель "большого яблока", потерявший семью, но сохранивший надежду. Каждый день он передает по радио сообщения другим еще возможно живым, занимается спортом, объезжает территорию и пытается создать вакцину, способную вылечить зараженных. Распорядок нарушает его пес Сэм, забегающий в здание банка, где расположилась группа мутантов. Едва отбившись от монстров, Роберт сокрушается. Но появление двух постояльцев, Анны и ее сына Итана позволяет надеяться, что где-то еще есть люди, и борьба не закончена.

Дракула (1992)

Американская экранизация классического готического романа Брэма Стокера, фильм Фрэнсиса Форда Копполы в 1992 году. В главных ролях: Гэри Олдмэн, Вайнона Райдер, Киану Ривз, Энтони Хопкинс. Фильм в целом был с одобрением принят кинокритиками, однако не воспринялся как ужас.

В фильме агент по недвижимости Джонатан Харкер вынужденно покинул любимую Мину перед самой свадьбой ради важной командировки. Ему нужно было ознакомить с новым проектом самого загадочного жителя Румынии графа Дракулу. Потеряв жену Дракула дал обет никогда не жениться. Но изменил свое слово, увидев в документах Джонатана фото его невесты. Неожиданно поверив в реинкарнацию Елизаветы, воплотившуюся в теле обычной девушки, он решил сделать все возможное для завоевания ее внимания. Но это было проблематично, поэтому служитель темных сил решил задействовать все возможности и таланты.

Возвращение живых мертвецов (1985)

Американский ужастик с элементами комедии. События разворачиваются 1984, тихий луизианский городок в канун Дня независимости. Работник состава медпрепаратов Фредди заканчивает смену, мечтая отвлечься на предстоящих выходных. Его старший наставник, желая немного напугать доверчивого парня, рассказывает ему необычную историю. Оказывается, в подвалах склада тайно хранятся посланные по ошибке контейнеры с мертвецами, известными как зомби из Питтсбурга. Давным-давно военные ошибочно распылили экспериментальный газ, содержащий марихуану, и оживили покойников из морга.

Чтобы доказать правдивость истории, напарник показывает бочки с трупами и случайно нарушает ненадежную герметизацию контейнера. Ядовитый газ, вырвавшийся вместе с мертвецами на свободу, быстро заполняет подвал. Изголодавшиеся зомби, соскучившиеся по вкусным человеческим мозгам, начинают искать любимое лакомство. Хуже того, опасные испарения достигают пригородного кладбища, где много местных покойников.

Фредди против Джейсона (2003)

Американский фильм ужасов режиссера Ронни Йу, в котором встречаются персонажи культовых фильмов "Пятница, 13-е" и "Кошмар на улице Вязов". По сюжету Фредди попал в ад. Чтобы вернуться в реальный мир, ему необходимо попасть в ночные кошмары к какому-нибудь ребенку. Но жители города полны решимости раз и навсегда покончить с Фредди. Для этого они кормят детей специальными таблетками, избавляя от сновидений.

Крюгеру приходит в голову гениальный план: воскресить знаменитого психопата Джейсона Вурхиса и проникнуть в его помыслы и сновидения. План срабатывает, но по мере того, как улица Вязов заполняется трупами, дружеские отношения между монстрами постепенно портятся.

Чужой: Воскресение (1997)

Первые три фильма "Чужой" были богаты ужасами, и они в основном придерживались этой позиции, чтобы внушать страх у зрителей, одновременно создавая хорошие научно-фантастические истории. Первый "Чужой" был слешером, второй был фильмом ужасов/боевиком, а третий вернулся к первой концепции, в то же время погружая историю в отчаяние.

Страхи были обезображены позорным излишком крови, странными движениями камеры и плохим сценарием, в котором удалось использовать несколько довольно крутых цитат. Это не был полный провал, но по сравнению с тем, что было раньше, это была самая плохая из частей.

Дом 2 (1987)

По сюжету молодому юноше Джесси по наследству достается большой особняк. Долго не раздумывая, он перебирается на новое место. Вскоре, с ним и его лучшим приятелем Чарли, довольно часто приезжающим к другу погостить, происходят странные вещи, не поддающиеся объяснениям.

Теперь друзья имеют невероятную возможность – благодаря дому попадать в прошлое. Например, через спальню Джесси и Чарли попадают в доисторические джунгли, где они вынуждены спасаться от птеродактиля и динозавра. Через камин можно оказаться в древнем храме ацтеков, где у них появится возможность спасти жизнь очаровательной девушке, которую готовят преподнести богам как жертвоприношение.

Напомним, 1 января Netflix выпустил необычный сериал в стиле "Одиннадцать друзей Оушена", удивляющий зрителей своей головоломкой. Лента "Калейдоскоп" имеет 40 320 способов просмотра.

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