Во время полномасштабного вторжения военный билет стал документом, который имеет решающее значение в Украине. Следовательно, мужчины без этого документа ограничены во многих аспектах своей жизни, от получения работы до получения медицинской помощи.

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Управляющий партнер юридической фирмы Winner Игорь Ясько дал обзор того, какие возможности ограничены для украинцев без военного билета, в разговоре с Экономическими новостями.

Трудоустройство

Согласно правительственному постановлению, для официального трудоустройства необходимо иметь военно-учетный документ. Таким образом, лицо без военного билета не может получить работу.

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Обучение

Университеты и колледжи также требуют военного билета от своих студентов. Это касается как образовательных заведений в вышивском размере, так и высших учебных заведений.

Статус безработного

Даже для получения статуса безработного лицу нужно иметь военный билет. Это требование распространяется на всех, кроме лиц, состоящих в зоне боевых действий или временной оккупации.

Регистрация брака или расторжение брака

При регистрации или расторжении брака лицу нужно заполнить графу "Отношение к военной службе". Эта графа включает такие данные, как место учета, номер военного билета и другие военные документы.

Выезд за границу

Для выезда за границу необходим военный билет, особенно в военный период. Однако с ним некоторые граждане все же могут иметь шанс уехать из страны.

Медицинская помощь

Для плановой госпитализации также необходим военный билет. Больницы обязаны сообщить Территориальному центру квалификационной категории, кто из военнообязанных находится на лечении. Однако в ургентных случаях этот документ может не требоваться.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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