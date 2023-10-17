rus
Українська
Рецепты

Не заливайте кипятком! Как приготовить отвар из шиповника, чтобы не потерять все витамины

Игорь Романько

Как сделать отвар из шиповника, чтобы не потерять полезные свойства

Чай из шиповника – отличный напиток для всех, кто желает укрепить свой иммунитет и осуществить профилактику простудных заболеваний, особенно в периоды смены сезона. Кроме этого, шиповник полезен при панкреатите, холецистите и различных расстройствах кишечника. Если вы сталкиваетесь с перепадами давления и головными болями, настой из шиповника также может улучшить ваше самочувствие.

В издании УНИАН рассказали, как правильно приготовить и употреблять шиповник, чтобы обеспечить его максимальную пользу для здоровья.

Читайте также: Простой рецепт варенья из черноплодной рябины

Ягоды шиповника, которые вы используете, будь то свежие или сушеные, сначала нужно хорошо промыть под проточной водой, чтобы удалить загрязнение.

Как правильно приготовить шиповник в термосе – самый популярный способ.

Многие люди заваривают шиповник именно в термосе, это помогает сохранить полезные свойства напитка. Возьмите термос объемом не более 2 литров и заполните его ягодами на треть объема. Залейте шиповник горячей водой (не крутым кипятком), закройте крышкой и оставьте на 8-10 часов, чтобы ягоды настоялись. После этого настой можно свободно употреблять, и при желании ягоды можно еще раз залить крутым кипятком.

Как приготовить шиповник, будь то сушеный или свежий, на плите

Берите кастрюлю и укладывайте в нее промытые ягоды шиповника, заливайте теплой водой. Важно соблюдать пропорции – на каждые 500 мл воды добавляйте 2 ст. ложки целых ягод. Покройте кастрюлю крышкой и оставьте шиповник на 30 минут, после чего разместите ее на самом низком огне и варите ягоды еще 30 минут. После этого снимите кастрюлю с плиты, охладите и готовый напиток готов к употреблению.

Чай с шиповником, корицей и орехами

  • сушеный шиповник – 30 г;
  • корица – 1 палочка;
  • грецкие орехи – 30 г;
  • сухой черный чай – 0,5 стакана;
  • вода.

Измельчите шиповник ножом или в блендере. Нарежьте орехи и обжарьте их на разогретой сковороде. Разломайте палочку корицы на несколько частей. Смешайте шиповник, орехи, корицу и черный чай, положите смесь в сухой контейнер и настаивайте его 5-10 дней, чтобы ароматы смешались. Для приготовления чая пересыпьте 1 ст. ложку этой смеси в заварнике, залейте 300 мл горячей воды, оставьте на 15 минут, процедите и пейте как обычный чай.

Ранее учёные исследовали влияние химических удобрений на организм человека и пришли к выводу, что они могут разрушать мозг.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Рецепты