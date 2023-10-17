Не заливайте кипятком! Как приготовить отвар из шиповника, чтобы не потерять все витамины

Чай из шиповника – отличный напиток для всех, кто желает укрепить свой иммунитет и осуществить профилактику простудных заболеваний, особенно в периоды смены сезона. Кроме этого, шиповник полезен при панкреатите, холецистите и различных расстройствах кишечника. Если вы сталкиваетесь с перепадами давления и головными болями, настой из шиповника также может улучшить ваше самочувствие.

В издании УНИАН рассказали, как правильно приготовить и употреблять шиповник, чтобы обеспечить его максимальную пользу для здоровья.

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Ягоды шиповника, которые вы используете, будь то свежие или сушеные, сначала нужно хорошо промыть под проточной водой, чтобы удалить загрязнение.

Как правильно приготовить шиповник в термосе – самый популярный способ.

Многие люди заваривают шиповник именно в термосе, это помогает сохранить полезные свойства напитка. Возьмите термос объемом не более 2 литров и заполните его ягодами на треть объема. Залейте шиповник горячей водой (не крутым кипятком), закройте крышкой и оставьте на 8-10 часов, чтобы ягоды настоялись. После этого настой можно свободно употреблять, и при желании ягоды можно еще раз залить крутым кипятком.

Как приготовить шиповник, будь то сушеный или свежий, на плите

Берите кастрюлю и укладывайте в нее промытые ягоды шиповника, заливайте теплой водой. Важно соблюдать пропорции – на каждые 500 мл воды добавляйте 2 ст. ложки целых ягод. Покройте кастрюлю крышкой и оставьте шиповник на 30 минут, после чего разместите ее на самом низком огне и варите ягоды еще 30 минут. После этого снимите кастрюлю с плиты, охладите и готовый напиток готов к употреблению.

Чай с шиповником, корицей и орехами

сушеный шиповник – 30 г;

корица – 1 палочка;

грецкие орехи – 30 г;

сухой черный чай – 0,5 стакана;

вода.

Измельчите шиповник ножом или в блендере. Нарежьте орехи и обжарьте их на разогретой сковороде. Разломайте палочку корицы на несколько частей. Смешайте шиповник, орехи, корицу и черный чай, положите смесь в сухой контейнер и настаивайте его 5-10 дней, чтобы ароматы смешались. Для приготовления чая пересыпьте 1 ст. ложку этой смеси в заварнике, залейте 300 мл горячей воды, оставьте на 15 минут, процедите и пейте как обычный чай.

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