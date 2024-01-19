Беспилотники ГУР атаковали пороховой завод в Тамбове и нефтебазу в Клинцах (видео)

В ночь на 19 января в России были атакованы беспилотниками сразу два стратегических объекта – нефтебаза в Брянской области и пороховой завод в Тамбовской области (город Котовск).

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Telegram-канал Shot сообщил, что беспилотники атаковали тамбовский завод около 4 часов утра.

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"БПЛА самолетного типа упал на площадку возле цеха по смешиванию порохов. Пострадавших и разрушений нет, но персонал все равно для безопасности эвакуировали", – говорится в сообщении.

Тамбовский пороховый завод основан в 1915 году. Предприятие выпускает более 200 видов продукции, включая пироксилиновые порохи для стрелкового оружия, ручных гранат и выстрелов гранатометов, артиллерийских и минометных боеприпасов.

Этот завод является одним из крупнейших в России производителей порохов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов.

Впоследствии россияне сообщили в Брянской области, была атакована нефтяная база в городе Клинце. В настоящее время над нефтебазой поднимается большой столб черного дыма, который "видно со всех точек города".

Губернатор области Александр Богомаз написал в Телеграм-канале: "Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны России. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет".

Богомаз отметил, что в результате "инцидента" произошла "вспышка резервуаров в обрушении".

"В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС россии по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра. Привлечены 13 пожарных автоцистерн", — написал российский чиновник.

Клинцовская нефтебаза принадлежит подконтрольному "Роснефти" "Брянскнефтепродукту". Она находится в Клинце, расположенном в 50 км от границы с Украиной. Это одна из двух нефтебаз "Роснефти" в регионе. Вторая находится в Брянске в Фокинском районе. До этого Клинцовскую нефтебазу дроны атаковали в мае прошлого года. В результате ушиба повреждения получили бетонную основу и цистерна для хранения нефтепродуктов. Тогда тоже никто не пострадал.

Между тем, источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины в комментарии OBOZ.UA сообщили, что атака дронов по нефтебазе была спецоперацией ГУР. Удары наносились "по российской инфраструктуре, являющейся военной целью".

Напомним, в ночь на 16 января в российском городе Воронеж раздались взрывы. Над городом системы ПВО сбивали неизвестные беспилотники, целью которых был военный аэродром Балтимор.

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